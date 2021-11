Barcelone prépare des déménagements en janvier pour trois stars de Chelsea comme alternative à Raheem Sterling

Xavi de retour à Barcelone et veut de gros ajouts en janvier (Photo: .)

Barcelone envisage des prêts pour Christian Pulisic, Hakim Ziyech et Callum Hudson-Odoi s’ils sont exclus d’un transfert pour Raheem Sterling en janvier.

City est ouvert à la vente de Sterling qui est tombé dans l’ordre hiérarchique sous Pep Guardiola et évalue l’avance à 45 millions de livres sterling, selon Metro.co.uk.

Barcelone est en tête de la course à sa signature, mais ce prix pourrait encore s’avérer trop élevé pour les Catalans à court d’argent, qui ont été limités aux transferts gratuits et aux signatures de prêts en 2021.

L’entraîneur-chef nouvellement nommé, Xavi, est néanmoins désireux de renforcer son équipe dans les zones d’attaque, le club étant également à la recherche d’alternatives.

Barcelone a identifié le trio de Chelsea comme des options possibles, selon Sport.

Pulisic et Hudson-Odoi tous deux sur le radar de Barcelone (Photo: .)

L’équipe de la Liga espère capitaliser sur l’embarras de la richesse de Chelsea dans les positions offensives avec une offre de football cohérent en équipe première pour ceux qui ne conservent pas de rôles en équipe première.

Le rapport suggère que Pulisic, qui n’a fait que quatre apparitions principalement en raison d’une blessure cette saison, n’est pas satisfait de sa situation à Stamford Bridge et envisagerait de déménager à Londres.

Ziyech était sur le radar de Barcelone depuis plusieurs années avant de rejoindre Chelsea en février 2020.

Plus : Chelsea FC



Le Marocain a toutefois eu du mal à être cohérent depuis le déménagement, commençant seulement deux des 11 matchs de Premier League pour l’équipe de Thomas Tuchel.

Hudson-Odoi est un autre nom à l’étude. Le Borussia Dortmund faisait partie des clubs intéressés à signer l’international anglais en prêt cet été uniquement pour que Chelsea bloque le mouvement.

Alors que le joueur de 21 ans a débuté la saison sur le banc, sa situation s’est améliorée ces dernières semaines, entamant les trois derniers matchs de Premier League de Chelsea avant la trêve internationale.



PLUS : Paul Merson « choqué » Gareth Southgate a snobé le joueur de Chelsea Conor Callagher pour l’Angleterre



PLUS : Le Borussia Dortmund cible l’ailier de Chelsea Hakim Ziyech avant le mercato de janvier

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

Suivez Metro Sport pour les dernières nouvelles sur

Facebook, Twitter et Instagram.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();