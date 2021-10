Barcelone prévoit un accord de transfert pour la star de Man Utd, Nemanja Matic

Barcelone souhaite signer Nemanja Matic de Manchester United (Photo: .)

Barcelone a exprimé son intérêt pour la signature de Nemanja Matic de Manchester United et pense qu’il pourrait décrocher le milieu de terrain pour seulement 10 millions de livres sterling.

L’international serbe Matic a disputé 165 matches avec les Red Devils depuis la signature de son rival de Premier League Chelsea à l’été 2017.

Le joueur de 33 ans a fait au moins 34 apparitions chaque saison à Old Trafford, mais n’a pas été en mesure de renvoyer le club à l’argenterie, après avoir remporté deux titres de Premier League et la FA Cup à Stamford Bridge.

Matic a encore environ 18 mois sur son contrat actuel à Manchester United et a été identifié par Barcelone comme une cible de transfert pour l’été prochain, selon The Sun.

En raison de l’âge et de la situation contractuelle de Matic, les géants espagnols – qui sont actuellement neuvièmes de la Liga – pensent qu’ils peuvent signer Matic pour aussi peu que 10 millions de livres sterling.

Barcelone traverse une énorme reconstruction après le départ de Lionel Messi et considère Matic comme un ajout fiable qui peut jouer un rôle clé dans l’équipe ainsi que guider les jeunes du club.

Le manager de Man Utd Ole Gunnar Solskjaer et le patron du Barça Ronald Koeman (Photos: .)

Matic a joué les 80 minutes de la défaite 4-2 de Manchester United contre Leicester City samedi alors que les Foxes mettaient la pression sur le manager sous le feu Ole Gunnar Solskjaer.

S’exprimant après le thriller de six buts, Matic a déclaré: « Nous sommes désolés pour les fans. Ils nous soutiennent, surtout à l’extérieur et ils sont top. Ils méritent bien, bien mieux que cela.

«Nous ferons de notre mieux pour les rendre heureux à l’avenir. Mais nous avons 14 points – nous sommes toujours dans la course au titre. Nous ne voulons pas abandonner jusqu’à la fin.

Il a ajouté: « Bien sûr, nous sommes déçus. Tout le monde est triste, tout le monde a la tête baissée en ce moment.

Les Red Devils ont été battus 4-2 par Leicester City ce week-end (Photo: .)

« Mais quand vous jouez pour Man United, si vous ne gagnez pas le match, bien sûr, vous êtes déçu, mais nous devons rester ensemble.

« Il est temps de se serrer les coudes, d’analyser ce match au plus vite, puis de penser au prochain, qui se déroulera dans trois ou quatre jours contre une très bonne équipe, l’Atalanta.

«Ça va aussi être dur. Nous sommes très déçus, mais je pense qu’à l’avenir, nous montrerons que nous sommes bien meilleurs que cela.’

Plus : Manchester United FC



Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

Suivez Metro Sport pour les dernières nouvelles sur

Facebook, Twitter et Instagram.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();