Barcelone prévoit un kit pour l’or pour 2022-2023 – rapport

Barcelone aurait l’intention d’avoir un kit d’or pour la saison prochaine qui serait similaire aux kits utilisés par le club au début des années 2000.

La mise à jour provient de Footy Headlines, généralement fiable, qui, malheureusement, n’a pas encore de détails sur le design mais est convaincu que la chemise “aura une couleur de base dorée”.

Barcelone a utilisé des kits or à l’extérieur en 2001-02 et 2003-04 et cela ressemble maintenant à une troisième chance pour les géants catalans alors que les préparatifs pour l’année prochaine se poursuivent au Camp Nou.

Photo de Firo Foto/.

Footy Headlines a déjà divulgué des conceptions du maillot domicile pour la saison prochaine qui utilisera des rayures verticales étroites de trois couleurs différentes. C’est un grand changement par rapport à l’effort de cette saison qui présente un design basé sur l’écusson du club et un short moitié-moitié.

Attendez-vous à plus de mises à jour sur l’apparence des kits à domicile et à l’extérieur de la saison prochaine au fur et à mesure que la campagne progresse.