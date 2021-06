Barcelone prolonge le contrat d’Emerson jusqu’en 2026 – rapport

Barcelone aurait décidé de prolonger le contrat d’Emerson Royal au club jusqu’en 2026 après avoir rencontré l’agent du Brésil jeudi.

Les géants catalans ont parlé à Federico Pena pour discuter du rôle du défenseur au club après l’avoir ramené du Real Betis, selon Mundo Deportivo.

Il y a eu un peu de débat pour savoir si Emerson restera ou sera vendu, mais le rapport suggère que l’arrière droit est dans les plans du Barça pour 2021-2022.

Le club souhaite également prolonger son contrat avant que le défenseur n’arrive au club cet été.

Le joueur de 22 ans est actuellement en service international avec le Brésil après avoir remplacé le blessé Dani Alves dans l’équipe.

Emerson a déjà clairement indiqué à quel point il était désespéré de réussir au Camp Nou. Il a parlé aux journalistes cette semaine de son adhésion aux géants catalans.

“Pour moi, c’est un rêve de jouer pour Barcelone. Et si cette possibilité est apparue c’est fondamentalement à cause de mon travail, de ma détermination et de l’évolution que j’ai eue pendant le temps que j’ai joué au Betis. Je suis très heureux. La reconnaissance que Barcelone a eue en moi a été la clé de ma carrière, maintenant j’espère montrer mon travail au Barça.”