Barcelone, protagoniste des premiers NFT du football féminin européen

27/10/2021 à 21:16 CEST

.

L’agence espagnole de représentation des joueuses Unik Sports Management a lancé les premiers NFT du football féminin européen, avec deux collections des champions d’Europe actuels avec Barcelone, Mariona Caldentey, Leila Ouahabi, Patri Guijarro et Cata Coll.

Ces NFT (actifs numériques basés sur une technologie qui définit la propriété d’un fichier numérique de manière exclusive et univoque) peut être acheté à partir de ce vendredi sur le web unacoleccionparalahistoria.com et aura un prix de 50 euros dans la collection Silver Edition et un autre de 100 euros à partir de la Gold Edition.

« Le football féminin vit un moment historique et nous avons voulu immortaliser le plus grand jalon de notre pays en lançant des NFT à quatre joueurs qui changent les règles du jeu », a expliqué Carlota Planas, co-fondatrice d’Unik Sports Management.

Watafan (qui alloue 5% de ses ventes à des causes caritatives), ‘Futboleras’, le réseau de ‘smart contracts’ RSK et le crypto wallet Defiant collaborent au projet.