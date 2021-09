Barcelone publie un nouveau kit de Ligue des champions pour 2021-22

in

Barcelone a publié jeudi le nouveau troisième maillot du club pour la saison 2021-22, qui sera porté par les équipes masculines et féminines “exclusivement” en Ligue des champions.

Comme nous l’avons déjà vu, le kit présente des rayures verticales verticales bleues et rouges (ish) avec un design qui « reflète cinq motifs d’arrière-plan différents qui reflètent cinq quartiers de Barcelone : Poble-sec, Poble Nou, Gràcia, Raval et Les Corts. “

Le short est (tout) bleu et assorti à la chemise. Ils comportent également une bande bleu plus foncé sur le côté avec les mots « El nostre Barça » (Notre Barça). Le kit est complété par des chaussettes plus foncées.

Voici un peu plus de présentation sur le nouveau kit :

« Le nouveau maillot est présenté sous le slogan ‘Créé BY Barcelona’, et son lancement comprend une série d’actions visant à promouvoir le talent parmi les jeunes de la ville et les fans du Barça en général. Tout comme ces jeunes ont été impliqués dans la conception de la chemise, différents artistes locaux seront également présentés lors du lancement, offrant leurs propres interprétations de la signification de la chemise. Ils réaliseront des affiches qui seront publiées sur les réseaux sociaux du Club ; tandis que les fans du Barça du monde entier seront également invités à partager leurs propres interprétations. » Origine | FC Barcelona

Le nouveau kit fera ses débuts mardi lorsque le Bayern Munich visitera le Camp Nou lors du premier tour de la phase de groupes de la Ligue des champions.