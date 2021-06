Barcelone publie un nouveau kit pour 2021/22 basé sur l’écusson du club

On pourrait penser que Barcelone voudrait que son meilleur joueur de tous les temps aide à promouvoir son nouveau kit à domicile.

Mais Lionel Messi était un absent notable du site officiel du Barça et des publications sur les réseaux sociaux alors que le club espagnol sortait son kit à domicile pour la saison 2021/22.

Messi n’a-t-il pas aimé la couleur ou quelque chose comme ça ?

Il est entendu que le Barça est convaincu de pouvoir faire signer un nouvel accord à l’Argentin, mais les faits bruts à ce stade sont qu’il quittera le club à l’expiration de son contrat le 30 juin pour absolument rien.

Messi a tenté d’organiser une sortie du Camp Nou l’été dernier, cependant, le départ qui aurait envoyé des ondes de choc à travers le football a échoué.

Le joueur de 33 ans a été lié à un certain nombre de grands clubs, dont Manchester City, champion de Premier League, pendant la majeure partie de l’année.

Vous pouvez toujours acheter des maillots avec Messi dans le dos, mais le fait qu’il n’y ait aucune trace de lui avec leur nouveau kit suggère qu’il ne sera plus un joueur du Barca pour longtemps.

FC Barcelona

Le logo LaLiga est sur l’épaule droite

FC Barcelona

Mais est un bleu familier sur la gauche

FC Barcelona

Le maillot domicile du Barca dans le dos

FC Barcelona

Un gros plan de la poitrine

FC Barcelona

Les chemises Messi peuvent être achetées, mais ce n’est clairement pas Messi qui la modélise

Parmi les personnes impliquées dans le dévoilement du kit, citons Ansu Fati, qui est considéré comme une future grande star du Barça.

Sur le nouveau kit, le club a déclaré sur son site Web: “La nouvelle bande du Barca utilise au maximum l’écusson du club.

« Sur le devant, à hauteur de poitrine, les fans trouveront la croix de Saint-Georges, représentant le saint patron de Barcelone et la Senyera (le drapeau catalan à rayures).

“Deux éléments qui définissent l’identité du club et ses liens avec la ville et le pays, mais réinventés dans ce cas particulier dans les célèbres couleurs Blaugrana, tandis que les rayures verticales traditionnelles figurent en dessous, quoique quelque peu stylisées pour leur donner un look plus moderne.”

FC Barcelona

Gerard Pique a modélisé le nouveau kit

Le président de Barcelone, Joan Laporte, a présenté le maillot au Camp Nou, avec Ansu Fati parmi les joueurs habitués à le montrer