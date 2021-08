Barcelone publie une déclaration après avoir voté contre un accord CVC de 2,2 milliards d’euros

Barcelone a publié une déclaration jeudi après avoir voté contre l’accord de 2,2 milliards d’euros de la Liga avec le fonds d’investissement CVC Capital Partners.

Les Catalans, le Real Madrid, l’Athletic Bilbao et un “club sans nom de LaLiga 2” ont voté contre l’accord, tandis que 38 équipes ont voté en faveur de l’accord.

L’accord signifie que 10 % de l’activité de la ligue sera vendue à CVC. La Liga estime que 90% de l’argent reçu ira aux clubs, au football féminin ainsi qu’au football semi-professionnel et non professionnel, selon ESPN.

Le Barça et le président Joan Laporta avaient déjà clairement exprimé leur position sur l’accord, mais ont maintenant publié une mise à jour.

Voici la déclaration de Barcelone :

« Le FC Barcelone a participé aujourd’hui à l’Assemblée de la Ligue espagnole de football professionnel (LFP) au cours de laquelle son accord avec CVC Central Partners, le fonds d’investissement qui doit devenir un partenaire industriel de la Liga, a été présenté et soumis au vote.

« Le FC Barcelone, représenté par son directeur du football, Mateu Alemany, s’est positionné contre l’accord qui, et à la dernière minute, a inclus une clause stipulant que les droits de télévision des clubs qui ont voté contre la motion restent intacts. et que ceux-ci ne seront pas tenus de recevoir l’injection financière qui affectera les cinquante prochaines années de la vie du corps.

« A noter que le Barça, ainsi que le Real Madrid et l’Athletic Club, les trois clubs de première division qui n’ont pas signé l’accord, défendent leurs systèmes d’adhésion et de propriété par assemblée, avec des conseils d’administration choisis par leurs membres pour des mandats limités, des raisons qui supporter l’inconvénient d’accepter des hypothèques sur leurs actifs (comme dans ce cas le transfert de leurs droits de télévision) pour le prochain demi-siècle, compte tenu de plus de la transformation et de l’évolution en cours du monde du football.