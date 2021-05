Barcelone reçoit des offres pour Pjanic – rapport

L’un des ajouts les plus décevants de ces deux dernières années à Barcelone a été Miralem Pjanic. Le milieu de terrain est arrivé au Barça avec l’espoir d’être une pièce cohérente du puzzle. Son temps de jeu n’a pas été égal au salaire qu’il reçoit, et il n’est pas logique que les deux parties tiennent le coup.

Le Barça, ayant payé 60 millions d’euros pour Pjanic, ne sera probablement pas en mesure de récupérer l’intégralité du paiement pour lui. Cependant, un accord de prêt peut aider à récupérer une partie de sa valeur avant qu’un déménagement permanent n’ait lieu.

Deux des clubs qui seraient intéressés par Pjanic sont Chelsea et l’Inter Milan. Les deux clubs étaient liés à lui dans le passé et une chance d’obtenir le vétéran avec une réduction peut plaire aux vainqueurs de Serie A et aux finalistes de la Ligue des champions.