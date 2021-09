Barcelone reçoit la Grenade de Robert Moreno

in

20/09/2021 à 9h03 CEST

Le FC Barcelone affronte la cinquième journée de Liga face au nouveau Grenade de Robert Moreno après l’échec en Ligue des champions face au Bayern. Sans Jordi Alba et Pedri, les Catalans jouent leur premier ballon de match de la saison : ils ont besoin des trois points pour remonter le moral de l’équipe et ne pas perdre le train de la tête, avec un match de moins en ne concourant pas la dernière journée.

Les Catalans, qui ce sont les seules équipes invaincues avec le Real Madrid, l’Atlético de Madrid, l’Athletic Club et SévilleIls sont mesurés par rapport à l’équipe qui la saison dernière a marqué un avant et un après en Liga. Les Nasrides ont pris d’assaut le Camp Nou et ont ruiné le grand retour de l’équipe au deuxième tour: Barcelone est tombé définitivement alors qu’ils n’ont pas pu se positionner en leader provisoire.

Les Andalous, de leur côté, ne savent toujours pas ce que c’est que de gagner : ils ajoutent deux points sur douze possibles et marquent la première position de salut dans la partie basse du tableau.. Sans Diego Martínez sur le banc, la scène de Robert Moreno à la tête du projet sportif n’a pas démarré de la meilleure des manières : Ils ont obtenu un point méritoire contre Villarreal et Valence, mais la défaite contre le Betis et la défaite contre le Rayo Vallecano ont déclenché les premières alarmes.

Deux équipes avec des comptes impayés

Barcelone et Grenade sont devenus deux ennemis proches après s’être rencontrés en Copa del Rey et en Liga. Les Nasrides ont poussé les Catalans à la limite en quarts de finale du tournoi de coupe et seuls deux buts dans le dernier souffle ont poussé le match en prolongation : les buts de Griezmann, Frenkie De Jong et Jordi Alba lui ont donné la passe, qui finirait par assumer le seul titre du parcours.

Diego Martínez d’alors s’est vengé dans le tournoi régulier : Ils ont fait demi-tour à Leo Messi au cours de la dernière demi-heure et ont porté le coup final en Liga. Les azulgranas n’ont pas pu se placer en tête ce jour-là et ils se sont dégonflés jusqu’à ce qu’ils n’aient plus de réelles options pour le titre au cours des deux derniers jours. Grenade, en fait, l’a battu jusqu’à deux fois lors des cinq dernières confrontations directes.