Barcelone reçoit une offre de Grenade pour Carles Alena – rapport

Barcelone aurait reçu une offre de Grenade pour le milieu de terrain Carles Alena et y réfléchit actuellement.

Selon Catalunya Radio, Grenade a fait une offre “basée sur des variables” qui inclurait également un pourcentage de toute vente future.

Alena est en fin de contrat en 2022 et a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt à Getafe où il a disputé 22 matches en Liga.

Le Barça prévoit d’étudier attentivement l’offre car il est également conscient de l’intérêt pour le jeune milieu de terrain de Valence, selon Mundo Deportivo.

Le joueur de 23 ans est l’un des joueurs qui pourraient potentiellement être utilisés dans un accord pour amener l’arrière gauche Jose Luis Gaya au Camp Nou.

Le Barça est lié à Gaya depuis un certain temps, mais tout transfert nécessitera probablement l’inclusion de joueurs dans l’accord.

On dit que Valence aime à la fois Alena et Martin Braithwaite qui a également été lié à une sortie estivale suite à l’arrivée des attaquants Memphis Depay et Sergio Aguero.

Pourtant, toute décision sur l’avenir de Braithwaite devra peut-être attendre la fin de la participation du Danemark à l’Euro 2020. Les Danois affronteront la République tchèque en quarts de finale samedi.