Barcelone recrute l’attaquant espagnol Ferran Torres de Manchester City

Torres n’a plus joué depuis qu’il s’est fracturé le pied lors de la défaite de l’Espagne en finale de l’UEFA Nations League contre la France en octobre.

L’attaquant espagnol Ferran Torres a quitté Manchester City et a effectué un transfert permanent vers la Liga de Barcelone, ont annoncé mardi les deux clubs.

Les détails financiers de l’accord n’ont pas été divulgués, mais les médias britanniques et espagnols ont rapporté que Barcelone paierait environ 55 millions d’euros (62,30 millions de dollars) pour le joueur, avec 10 millions d’euros supplémentaires de suppléments.

Le Barça a déclaré que Torres avait signé un contrat jusqu’en juin 2027 et que l’international espagnol disposerait d’une clause libératoire de 1 milliard d’euros.

« Bonjour Culers, je suis très heureux de vous annoncer qu’aujourd’hui je rejoins le club. À bientôt », a déclaré Torres dans une vidéo.

Torres a rejoint City en provenance de l’Espagne de Valence en août de l’année dernière pour un contrat de cinq ans et a disputé 43 matches avec l’équipe de première division anglaise toutes compétitions confondues, marquant 16 buts.

Barcelone a été contraint d’autoriser son meilleur buteur de tous les temps Lionel Messi à quitter le club cette année en raison d' »obstacles financiers et structurels » et a des dettes de plus de 1,35 milliard d’euros.

Les options offensives de Barcelone se sont encore affaiblies avec la retraite de l’attaquant argentin Sergio Aguero à l’âge de 33 ans ce mois-ci en raison d’une maladie cardiaque https://www.reuters.com/lifestyle/sports/barcelona-striker-aguero-announces-retirement- due-coeur-condition-2021-12-15.

Torres n’a plus joué depuis qu’il s’est fracturé le pied lors de la défaite de l’Espagne en finale de l’UEFA Nations League contre la France en octobre. Le joueur de 21 ans a marqué 12 buts en 22 matches internationaux.

Barcelone est septième de la Liga après un mauvais début de campagne qui a entraîné le limogeage de l’entraîneur Ronald Koeman, l’ancien capitaine du club Xavi Hernandez prenant les rênes.

Barcelone revient à l’action après la trêve hivernale le 2 janvier.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.