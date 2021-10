Barcelone réfléchit à un choc pour l’ancienne superstar qui aspire à un retour

Les géants espagnols de Barcelone envisagent apparemment de re-chanter l’ancien joueur vedette Dani Alves pour renforcer leur équipe, selon un rapport.

Alves, qui est le joueur le plus titré de l’histoire du football masculin, est actuellement agent libre. Le Brésilien a joué 391 matchs pour Barcelone, et a connu la période la plus fructueuse de sa carrière avec l’équipe.

Depuis son départ d’Espagne, Alves a joué pour le Paris Saint-Germain, la Juventus et Sao Paulo. Quitter ce dernier en 2021, devenant ainsi un agent libre.

Le joueur de 38 ans a récemment été lié à un déménagement en Espagne, l’Atletico Madrid ayant offert ses services, selon The Hard Tackle.

Bien qu’il y ait de nouvelles spéculations selon lesquelles Alves veut retourner à Barcelone.

Le Brésilien a été vu récemment au Camp Nou. De plus, il a apparemment exprimé le désir de retourner au club, selon le rapport.

Selon le journaliste Toni Juanmarti, Barcelone envisage la possibilité de ramener Alves au club.

Le club est actuellement septième de la Liga et traverse depuis longtemps l’une des pires périodes de l’histoire du club. En tant que tel, le retour d’un vainqueur éprouvé semble être une bonne idée.

Cependant, le rapport indique également qu’il pourrait être difficile pour Barcelone de faire venir Alves, en raison de problèmes financiers.

En tant que tel, un déménagement peut ne pas se concrétiser, à moins qu’il n’y ait un changement radical dans les finances du club.

Barcelone cherche à renforcer son équipe

Barcelone a bien sûr des problèmes financiers en tête lorsqu’il envisage de nouvelles recrues. Cependant, ils réfléchissent apparemment à un transfert pour Nemanja Matic de Manchester United.

N’ayant joué que dans un rôle marginal cette saison, il semble qu’un éloignement de United pourrait se produire.

Barcelone a l’impression de pouvoir décrocher le milieu de terrain pour moins de 10 millions de livres sterling, son contrat étant épuisé.

Le club a également l’impression qu’il pouvait se permettre le salaire de Matic et, en tant que tel, une décision pourrait fonctionner pour l’équipe.

