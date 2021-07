Barcelone rejoint Tottenham dans la course Cristian Romero – rapport

Le FC Barcelone se joindrait à la course pour recruter le défenseur de l’Atalanta Cristian Romero, selon les dernières nouvelles en provenance d’Italie.

Ils tentent de recruter l’un des meilleurs défenseurs du monde dans sa tranche d’âge, mais ce ne sera pas facile. Tottenham Hotspur serait l’un des principaux candidats pour obtenir le joueur de 23 ans.

Selon les rumeurs, les Catalans ont présenté leur première offre à l’Atalanta et sont “sérieux” à faire un pas. Cependant, les problèmes de masse salariale de Barcelone sont bien connus. Ils devront se débarrasser de certains hauts revenus pour payer le salaire de Romero, mais il semble que ce ne soit pas impossible s’ils prennent les bonnes décisions.

Romero est passé par les rangs des jeunes de Belgrano avant de rejoindre Gênes en Serie A. La Juventus a été impressionnée et l’a acquis bien qu’il l’ait prêté à Gênes en 2019. Il a ensuite été prêté à Atalanta avec une option d’achat en 2020. C’est à Atalanta que il a vraiment brillé, gagnant la reconnaissance de beaucoup comme le meilleur défenseur d’Italie.

L’Atalanta n’a pas officiellement utilisé son option d’achat auprès de la Juventus, mais il est largement prévu qu’elle le fera bientôt. Ainsi, les clubs devront négocier avec l’Atalanta afin de procéder à l’achat.

Romero a remporté la Copa América avec l’Argentine aux côtés de Lionel Messi et Sergio Agüero. Il a souffert de blessures qui l’ont tenu à l’écart de la plupart des matchs à élimination directe, à l’exception de la finale, qu’il a jouée avec des analgésiques. L’Argentine a battu le Brésil 1-0 avec une feuille blanche durement gagnée et un but d’Ángel Di María. Messi a joué les 90 et Agüero était un remplaçant inutilisé.