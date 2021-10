Barcelone remporte la victoire, mais des questions demeurent

Le FC Barcelone a fait le travail, mais d’une manière totalement sans intérêt. Après des défaites écrasantes contre le FC Bayern Munich et Benfica, les Catalans devaient absolument battre le Dynamo Kiev à domicile.

Ils l’ont fait, mais de justesse.

Gerard Piqué a marqué de la tête et Barcelone a gagné 1-0, ce qui donne à tout le moins à l’équipe l’espoir de pouvoir passer au tour suivant.

Ce n’est pas seulement pour la fierté; Barcelone a besoin des revenus supplémentaires de sa progression dans les phases de groupes de l’UEFA Champions League pour payer les factures.

L’équipe est au milieu d’une crise financière qui a entraîné le départ de son meilleur joueur de tous les temps, Lionel Messi, avec un transfert gratuit.

Les hommes de Ronald Koeman taillent un gros match contre le Real Madrid ce week-end, mais d’après les preuves des derniers matchs, Barcelone est probablement le deuxième favori.

Le retour de blessure d’Ansu Fati a fourni une étincelle au Camp Nou, mais il est encore assez jeune et continue de développer une forme physique optimale. Il y a quelques points positifs, mais dans l’ensemble, l’équipe semble toujours très plate.

Le Dynamo Kiev n’a pas voulu attaquer et Barcelone a tenu le ballon, heureux d’avoir au moins obtenu le résultat.

Pour l’instant, Barcelone est probablement heureux d’avoir au moins remporté la victoire. Mais les plus gros problèmes sont toujours là, et plus évidents que jamais.