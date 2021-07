Barcelone renonce à l’échange Griezmann-Saul – rapport

Barcelone aurait décidé d’abandonner son projet d’échanger Antoine Griezmann contre Saul Niguez cet été, selon plusieurs rapports.

Ara et Mundo Deportivo rapportent que le Barça a mis fin au transfert potentiel après avoir décidé que “ce n’est pas une bonne décision”.

Les rapports indiquent que le Barça voulait un peu plus que Saul en échange de Griezmann, d’autant plus que le niveau du milieu de terrain a baissé. Le Barça doit encore jouer 72 millions d’euros de la signature de Griezmann et ne pense fondamentalement pas que ce soit un échange équitable.

Les salaires des deux joueurs ont également été un obstacle à tout accord. Le salaire de Griezmann est hors de portée de l’Atletico, tandis que Saul ne veut apparemment pas subir de baisse de salaire pour rejoindre les géants catalans.

Ce qui se passe maintenant n’est pas clair. Enrique Cerezo a parlé de Griezmann plus tôt dans la journée et n’excluait certainement pas un retour, mais ne semblait pas non plus trop optimiste quant à une décision.

Le président de l’Atléti Cerezo à propos de Griezmann-Saúl : « Dans le monde du football, tout est possible. Personne ne sait quel sera le résultat de ces négociations ». « Griezmann de retour ? Si cela se produit, ce sera une agréable surprise… vous saurez bientôt quelque chose », a déclaré Deportes Cuatro. – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 19 juillet 2021

Griezmann est l’un des meilleurs salariés du Barça, ce qui signifie que le retirer de la masse salariale résoudrait pas mal de problèmes. On ne sait pas exactement ce qui va se passer maintenant ou s’il va rester.

L’international français doit reprendre l’entraînement mardi après l’Euro 2020. Griezmann sera de retour pour rejoindre ses coéquipiers avec Frenkie de Jong, Clement Lenglet et le nouvel arrivant Memphis Depay.