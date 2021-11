Barcelone renouvelle le contrat du Grand Prix d’Espagne jusqu’en 2026

La Formule 1 s’est adressée aux médias pour annoncer officiellement que Barcelone restera une destination de son calendrier jusqu’en 2026 après le renouvellement de son contrat avec le circuit.

Depuis son ouverture en 1991, le Circuit de Barcelona-Catalunya est un rendez-vous incontournable de la Formula et il a été inscrit au calendrier prévisionnel 2022, qui est soumis à la signature d’un nouveau contrat.

Le sport avait déjà discuté des installations obsolètes de la piste et de la nécessité de l’améliorer pour que le célèbre sport continue d’y accueillir ses événements, car le circuit a été utilisé pour des tests ainsi que pour accueillir le Grand Prix d’Espagne. Une déclaration publiée par la Formule 1 a déclaré que le nouvel accord confirmait, aux côtés de https://www.americancasinosites.com, que ces obligations seraient remplies.

Le circuit continuera d’accueillir le Grand Prix de Catalogne en MotoGP ainsi que la F1 dans le cadre des nouvelles dispositions du nouveau contrat.

Le gouvernement local de Catalogne a approuvé le souhait du circuit de signer le nouveau contrat, compte tenu de l’engagement dont il a fait preuve pour effectuer les mises à niveau nécessaires des installations, ainsi que les nouveaux plans environnementaux pour garantir que la piste sera « plus respectueuse de l’environnement », a déclaré la Formule 1 PDG Stefano Domenicali.

S’adressant aux médias concernant le nouvel accord, « Nous sommes ravis d’annoncer cet accord avec le Circuit de Barcelona-Catalunya.

Les équipes et les pilotes ont toujours hâte de courir sur le circuit et de visiter Barcelone

« Je tiens à remercier le promoteur et les autorités pour leur enthousiasme et leur engagement à maintenir la Formule 1 à Barcelone, avec des améliorations qui seront apportées à la piste et aux installations, poursuivant notre longue histoire ensemble.

« Les équipes et les pilotes ont toujours hâte de courir sur le circuit et de visiter Barcelone, et les fans espagnols continueront de voir de près leurs héros nationaux, Fernando Alonso et Carlos Sainz. »

Le ministre catalan du Commerce et du Travail et président du Circuit de Barcelona-Catalunya, Roger Torrent a déclaré : « Nous nous félicitons du renouvellement de ce contrat, qui comprend une clause d’engagement mutuel pour nous aider à faire du Circuit Barcelona-Catalunya un modèle et une référence mondiale de durabilité à ce type d’installations.

« Nous voulons que le circuit devienne un exposant de la transformation verte et de l’adaptation des infrastructures aux exigences de l’urgence climatique.

Le gouvernement a affirmé que l’organisation de l’événement à Barcelone rapporterait environ 200 millions d’euros (169 millions de livres sterling) à l’économie locale, la ville étant connue chaque année comme une destination préférée des fans de jeux d’argent en ligne.

L’avenir du circuit Barcelone-Catalogne étant connu, le Grand Prix d’Espagne 2022 se tiendra le week-end du 20-22 mai, comme il était prévu auparavant lorsqu’il a été contraint de reculer de quelques semaines pour que le nouveau GP de Miami puisse être hébergé.