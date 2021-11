Barcelone réserve un homme de Chelsea pour résoudre un problème clé, mais ses rivaux sont également enthousiastes

Barcelone souhaite prêter l’attaquant de Chelsea Timo Werner dans la fenêtre de transfert de janvier, selon un rapport en Espagne.

Les Catalans ont connu des difficultés au début de 2021-2022 et se sont déjà séparés de Ronald Koeman. Xavi est l’homme vers qui ils se sont tournés pour essayer de redresser le navire et il cherchera à se renforcer au cours de la nouvelle année. Les géants du Camp Nou sont déjà hors de la course au titre, occupant la neuvième place du classement.

Ils ont 11 points de retard sur la Real Sociedad, en tête du classement, et auront comme priorité principale de terminer parmi les quatre premiers. Xavi doit s’occuper de sa ligne avant, le départ de Lionel Messi les laissant s’allumer à l’avant.

Martin Braithwaite est toujours absent en raison d’une blessure au genou alors qu’il Sergio Agüero est hors de combat avec une maladie cardiaque. Ansu Fati est également aux prises avec des problèmes de forme physique alors que Xavi n’aurait pas évalué Luuk de Jong.

Cela laisse un énorme vide à l’avant qui doit être comblé par la fenêtre d’hiver. Les difficultés financières du Barça sont bien connues.

Ils étaient derrière la sortie de Messi au Paris Saint-Germain et les accords de prêt moyens sont la meilleure option. Werner est l’un des joueurs qu’ils envisagent, selon Marca.

Le jury est toujours sur l’international allemand après son déménagement à Stamford Bridge. Il est arrivé après avoir marqué des buts pour le plaisir au RB Leipzig, mais n’est plus que l’ombre de lui-même.

Le joueur de 25 ans n’a inscrit que sept buts en Premier League en 42 matches. Il a 14 des 62 apparitions dans toutes les compétitions et pourrait être vulnérable à une sortie hivernale.

L’arrivée de Lukaku pourrait signaler la sortie de Werner

Les Bleus ont connu un excellent début de campagne et occupent la tête de la Premier League après 11 matchs. Thomas Tuchel a choisi de signer Romelu Lukaku et l’international belge a répondu avec quatre buts en début de saison.

Sa production a diminué et le puissant attaquant est maintenant hors de combat en raison d’une blessure au pied. Mais il sera le premier choix une fois en forme, ce qui signifie que Werner le temps de jeu pourrait diminuer.

Il n’a commencé que quatre matchs de haut niveau cette saison et a marqué un but. Un transfert temporaire au Barça pourrait convenir aux deux parties, mais le rapport n’indique pas que le contact a été pris.

L’Atletico Madrid était lié à un déménagement le mois dernier. Et donc Barcelone pourrait ne pas tout avoir s’ils décident que Werner est l’homme qu’ils veulent.

