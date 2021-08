Barcelone retire l’énorme bannière de Lionel Messi à l’extérieur du Camp Nou alors que le transfert du Paris Saint-Germain se profile, mais ce n’est pas ce que vous pourriez penser

in

Les fans de Barcelone souhaiteront que le départ de Lionel Messi ne soit qu’un horrible cauchemar. C’est pourtant bien réel.

Messi rejoint le Paris Saint-Germain après que le Barça n’ait pas pu se permettre un nouveau contrat pour lui.

Messi a fait ses adieux émotionnels au Barça après 21 ans le week-end dernier

L’Argentin est à Paris pour terminer le déménagement, mais l’indication la plus claire pour les fans du Barça qu’il est parti est peut-être au Camp Nou.

Une bannière affichant une photo de lui à l’extérieur de la maison emblématique de Barcelone a été supprimée.

Cependant, ce n’est pas le club qui essaie d’effacer le moindre souvenir de son meilleur joueur de tous les temps avant qu’il ne rejoigne officiellement un autre club.

L’ensemble de la bannière, qui comprend également Marc-André ter Stegen, Gerard Pique, Antoine Griezmann et Frenkie De Jong, a été retirée car ils portaient un ancien kit de Barcelone.

Le Barça a supprimé toute trace de Messi de l’extérieur de son terrain

Cependant, toute la bannière a été retirée

Barcelone n’est responsable que du départ de Messi, affirme l’ancien joueur Ronald de Boer.

“Je pense que Barcelone s’est mis dans cette situation”, a déclaré De Boer au talkSPORT Breakfast.

«Je pense qu’il y a des années, c’est vraiment là que réside le problème, puis je pointe également du doigt la Liga, qui ne fait que maintenant le pas en avant – et le gouvernement lui-même.

« Si vous avez une entreprise comme talkSPORT et que vous contractez une hypothèque chaque année et la couvrez, je pense que toutes les autres entreprises seraient mortes et enterrées. Là est le problème à mes yeux.

Une nouvelle aventure dans la capitale française attend Messi

“Ils [LaLiga] auraient dû intervenir plus tôt et dire ce qu’ils sont [Barcelona] faire n’est pas bien.

“Acheter Griezmann, Philippe Coutinho et Ousmane Dembele pour des centaines de millions, il n’y a aucune responsabilité envers l’entreprise elle-même.”

