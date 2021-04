Barcelone revient en voulant Nadal

18/04/2021 à 21:47 CEST

Ce lundi marque 375 jours depuis le RCT Barcelona a couronné Dominic Thiem sur son court central en tant que champion de l’Open Banc Sabadell de Barcelone. Enfin, après une année sombre à tous les niveaux, le meilleur tennis revient sur les courts du club de Barcelone avec Rafa Nadal à la tête d’un casting de personnages qui égayeront un tournoi que les îles Baléares chercheront à conquérir pour la douzième fois, en étant le joueur. avec la plupart des titres de tournoi jamais.

Dans le tableau principal de l’Open de Barcelone, rien de moins que neuf Top-20, dont le récent champion du Monte Carlo Masters 1000, le Grec Stefano Tsitsipas, et son rival en finale, le Russe Andrey Rublev, comme principaux favoris, mais sans oublier l’Argentin Diego Schwartzman et l’Espagnol Roberto Bautista et Pablo Carreño, toujours à prendre en compte quand on parle de terre et de Barcelone.

Le Canadien Denis Shapovalov, le Belge David Goffin et l’Italien Fabio Fognini complètent une liste de figures qui, de plus, la plupart d’entre elles sont plantées à Barcelone avec de bons sentiments après leurs remarquables performances au Monte Carlo Masters 1000 qui s’est terminé hier.

Nadal, le grand favori

Mais quelle que soit l’affiche de luxe présentée par le tournoi, dont l’adresse de David Ferrer s’ouvre après “ l’ouverture ” de l’édition de l’année dernière, Rafa Nadal est le grand favori. L’Espagnol s’est déjà entraîné hier sur les pistes du RCT Barcelona, ​​où il est arrivé directement de Montecarlo accompagné de Carlos Moyà, Francis Roig et Rafa Maymó. Le tennis erratique qu’il a montré contre Rublev en quarts de finale du Masters 1000 monégasque, notamment au service, l’a obligé à peaufiner les détails avant d’affronter l’ATP 500 à Barcelone et il ne voulait pas perdre une minute de temps. Rafa s’est entraîné dur ce dimanche et même a posté une photo sur ses réseaux sociaux en train de pratiquer le service le matin. Ce lundi, il tiendra une nouvelle séance pour faire ses débuts avec une confiance retrouvée.

Nadal rencontrera aujourd’hui son rival qui sortira du duel entre le Biélorusse Ilya Ivashka et le Néerlandais Tallon Griekspoor depuis qu’Adrian Mannarino a hérité du poste que le Norvégien Casper Ruud, descend après s’être blessé au bras.