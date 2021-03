Barcelone révise son grand pacte de ville pour sortir de la crise de Covid

La mairie de Barcelone a soumis ce lundi à la première vérification de solde le plan qu’il a élaboré en avril 2020, dans le plein et brutal impact de la première vague, pour sortir de la crise économique et sociale du coronavirus.

Baptisé Pacte par Barcelone, Cet ambitieux document conjoint a atteint un consensus historique entre les sept groupes municipaux du consistoire et 200 participants parmi des entités sociales, de quartier, culturelles, éducatives, scientifiques ou économiques. Ce lundi après-midi, le Conseil général du Pacte s’est réuni pour suivre les accords à mettre en œuvre dans un an et demi, avec 300 actions spécifiques déjà en cours dans 71 des 73 zones ou lignes, et avec 10 objectifs à atteindre avant décembre de cette année.

Cette réunion semi-face-à-face au Saló de Cent a été présidée par la maire, Ada Colau, et par le premier adjoint au maire, Jaume Collboni. La majorité des participants ont convenu de « célébrer » ce large consensus entre l’administration et la société civile, mais en même temps, ils ont demandé «une plus grande précision et un calendrier» pour toutes ces mesures.

Certaines des grandes actions déjà déployées sont l’agrandissement de l’espace public pour installer des terrasses de restaurants; subventions aux indépendants touchés par la crise; la campagne de Noël 2020 pour réactiver le commerce; l’extension de Bicing à tous les districts; le programme Protegim les Escoles, qui a pacifié 53 accès à ces centres, et l’investissement de plus de 9 millions d’euros de la taxe de séjour pour dynamiser le tourisme post-Covid.

Une grande partie des représentants des entités signataires du Pacte ont formulé des observations sur le rapport transmis lundi par la mairie et identifié des axes d’amélioration et des lacunes. Parmi les aspects à intégrer ou à renforcer dans le Pacte, sont apparus le soutien économique, industriel, aux groupes sociaux vulnérables et l’urbanisme, la mobilité et la sécurité routière.

De la même manière, ils sont devenus des brevets plusieurs absences notables, comme celles de l’association patronale Foment del Treball, du Gremi de Restauració ou de la Favb (la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona). Et la Generalitat et le gouvernement ont été invités à rejoindre le Pacte.

Prise en charge du taxi et de la vie nocturne

Pimec a manqué dans le document «Se référer» aux secteurs directement victimes de la crise causée par la pandémie. Ángel Hermosilla, directeur de la zone institutionnelle, a nommé, par exemple, ceux du «taxi» et d’autres qu’il a qualifiés d ‘«invisibles»: les foires, les animations pour enfants et la vie nocturne.

Politiques de mobilité «convenues»

De Pimec Comerç, ils se sont plaints au conseil municipal pouvoir «s’accorder sur des actions de mobilité qui affectent le commerce» avant de les prendre en compte sur le terrain unilatéralement. Ils ont demandé «d’accélérer les licences» pour ouvrir et réformer les locaux en vue d’une plus grande réouverture de l’activité économique, prochainement.

Josep Mateu, président de la RACC, a critiqué le fait que les mesures « ne prennent pas en compte les besoins des 900 000 personnes qui entrent et quittent Barcelone pour travailler » chaque jour, en chiffres prépandémiques (dont la moitié utilisent les transports publics).

Eugenia Doménech, directrice du Servei Català de Trànsit (SCT), a décrit comme «Déficit grave» que le rapport ne mentionne pas sur la sécurité routière. Il a exigé que, en plus de l’expansion des espaces sur la route pour les piétons, soit pris en compte, « Rendre les trottoirs sûrs. »

Arrêter le chômage des jeunes

Teresa Crespo, vice-présidente du Conseil municipal de la protection sociale, a enregistré peu de référence au problème du chômage des plus jeunes: « Des mesures concrètes sont nécessaires pour le collectif. »

D’autres lacunes détectées dans le rapport affectent violence sexiste, non explicite « comme un besoin urgent », a exprimé le Consell de Dones. Le Consell de Migracions n’a pas non plus vu son groupe, l’un des plus durement touché par la crise Covid, reflété dans le rapport.

Neuf mois pour agir

Colau et Collboni ont assuré ce lundi que Ils ont «pris note» de transmettre aux techniciens municipaux les aspects «pas suffisamment mentionnés» dans le texte, et ils ont rappelé que le rapport final sur le contenu et l’évolution du Pacte sera rédigé avant 2022. Ils ont également convoqué les participants à une réunion d’évaluation.

Esprit de dialogue

Le maire a mis en avant l’esprit de « dialogue » et de consensus « du Pacte, et a opté pour promouvoir des changements dans les modes de fonctionnement de la politique municipale, à la suite de la crise Covid, «des administrations, entre administrations et de l’administration à citoyenneté organisée».

Une plus grande responsabilité

Le porte-parole de l’ERC à la mairie, Jordi Coronas, a souligné la Impact « inégal » que Covid a généré dans la ville selon les quartiers, avec un taux de chômage mondial de 36,4% dans la capitale catalane qui, à Ciutat Vella, atteint 57,8%.

Luz Guilarte (Cs) et Eva Parera (BCN pel Canvi) ont exigé une plus grande responsabilité du fonctionnement des mesures adoptées.