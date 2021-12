Barcelone ‘s’accorde sur des conditions personnelles’ avec l’attaquant de Man City Ferran Torres à la recherche du remplaçant de Sergio Aguero, avec la signature du ‘plan B’ de Chelsea si l’accord ne peut pas être conclu avec les champions de Premier League

Barcelone aurait convenu de conditions personnelles avec l’attaquant de Manchester City Ferran Torres, mais ils pourraient ne pas être en mesure de se le permettre.

Le joueur de 21 ans n’a rejoint Man City qu’à l’été 2020 avec un contrat de cinq ans et a un prix élevé de 60 millions d’euros.

Torres a marqué 13 fois en 36 matchs en 2020/21 pour son nouveau club

L’Espagnol est actuellement blessé à cause d’une fracture au pied, mais a tout de même réussi à marquer trois buts lors des sept apparitions qu’il a disputées pour Pep Guardiola cette saison.

Torres a eu du mal à marquer régulièrement l’équipe première de Guardiola depuis son transfert en Premier League depuis Valence, et a régulièrement été lié à un retour en Espagne.

Selon le journaliste Fabrizio Romano, Barcelone souhaite l’amener au camp Nou et a même accepté des conditions personnelles concernant un éventuel transfert de l’attaquant pour qu’il retourne dans son pays natal.

Cependant, le club à court d’argent n’a pas pu couvrir ses frais et n’a offert que 50 millions d’euros à l’attaquant.

Des rapports récents ont affirmé que les géants de la Liga devraient vendre leurs hauts revenus indésirables pour obtenir l’argent nécessaire pour les objectifs de transfert – comme Philippe Coutinho, en disgrâce.

Coutinho a été un élément clé du règne de Brendan Rodger à Anfield, mais a connu une forte baisse de sa carrière depuis son départ de Liverpool pour Barcelone

Barcelone espérait que Sergio Aguero se révélerait être un remplaçant approprié pour Lionel Messi, mais la légende de Manchester City a récemment été forcée de prendre sa retraite

L’ex-star de Liverpool était le troisième transfert le plus cher de l’histoire du football à 142 millions de livres sterling et des rumeurs suggèrent qu’il a été offert à la fois à Tottenham et à Newcastle, qui vient d’être créé.

Il est probable que Barcelone aura du mal à remplacer l’incroyable talent que Sergio Aguero, aujourd’hui à la retraite, leur a offert en raison de leur dette, il semble donc inévitable de décharger certains des meilleurs salariés de leur masse salariale.

Cependant, Romano affirme également que l’équipe catalane a un plan de secours au cas où elle serait incapable de rassembler les fonds pour Torres de City.

Il est suggéré que la star de Chelsea, Hakim Ziyech, sera le plan B dans la chasse pour renforcer l’attaque du Barca.

Alexis Sanchez est une autre option que Barcelone envisage actuellement, le joueur de 32 ans ayant du mal à vivre un temps de jeu régulier dans son club actuel, l’Inter Milan.

L’attaquant de Manchester United, Edinson Cavani, a également été lié à une décision de remplir les bottes d’Aguero, mais Romano a déclaré que les géants de la Premier League n’avaient toujours pas reçu d’approche d’un club pour le tueur à gages uruguayen.

« Il est considéré comme un membre important de l’équipe », a déclaré le gourou des transferts.

