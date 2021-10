Barcelone s’apprête à accueillir de nouveau des joueurs clés après la pause internationale

in

Barcelone devrait pouvoir accueillir à nouveau Jordi Alba, Pedri et Sergio Aguero après la pause internationale avec le trio qui devrait tous revenir de blessure.

Diario Sport souligne comment les trois joueurs devraient être en forme pour le prochain match du Barca qui aura lieu au Camp Nou le 17 octobre avec Valence les visiteurs de la Liga.

Ansu Fati devrait également être “à cent pour cent en forme” et pourrait donc être en ligne pour faire son premier départ de la saison après son retour de près d’un an avec des problèmes de genou.

Ousmane Dembele se rapproche également d’un retour après avoir été à nouveau sous le couteau cet été, mais le Barça devra peut-être attendre jusqu’en novembre avant que le Français ne rejoue.

Le rapport estime que les deux prochaines semaines “seront comme une étape de pré-saison” pour les joueurs qui ne sont pas en mission internationale et leur permettront de “récupérer leur forme et leur tonus physique” après quelques semaines mouvementées.

Le retour des stars blessées offrira certainement un coup de pouce au Barca après de misérables défaites contre l’Atletico Madrid et Benfica et avec des matches clés contre Valence, le Dynamo Kiev et le Real Madrid à venir.

L’entraîneur Ronald Koeman a déjà admis que son équipe devait gagner les trois matchs, ce qui semble une grande demande, en particulier compte tenu de la façon dont ils ont commencé la saison.

Il y a des rapports selon lesquels tout ce qui est inférieur au maximum de points pourrait voir la patience de Joan Laporta avec l’entraîneur s’effondrer après avoir surpris tout le monde ce week-end en disant que Koeman resterait… pour l’instant du moins.