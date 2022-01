Barcelone s’apprête à annuler le prêt de Yusuf Demir – rapport

Barcelone est sur le point d’annuler l’accord de prêt du milieu de terrain de 18 ans Yusuf Demir, qui est déjà retourné dans son club Rapid Vienna en Autriche où il restera jusqu’à la fin de la saison, selon des informations en Espagne ainsi que le transfert. gourou Fabrizio Romano.

Le prêt de Yusuf Demir à Barcelone sera annulé. Il est prêt à revenir au Rapid Wien, où Demir devrait rester jusqu’à la fin de la saison en cours – il reste encore quelques « détails techniques » à compléter entre les clubs. #FCB Yusuf est déjà à Vienne, rapporte @albert_roge. – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 11 janvier 2022

Demir avait initialement signé pour jouer au Barça B, mais a connu une pré-saison impressionnante avec la première équipe et est resté dans l’équipe senior sous Ronald Koeman. Il a fait neuf apparitions, dont trois départs, et a joué un total de 290 minutes sans but ni passe décisive.

Après un départ rapide, le jeune a rapidement perdu sa place dans l’équipe et le Barça a commencé à douter de son maintien ou non, l’accord de prêt comprenant une option d’achat si Demir atteignait un certain nombre d’apparitions. L’Autrichien a à peine joué sous Xavi Hernández malgré toutes les blessures en attaque, et sa carrière au Barça est maintenant très probablement terminée après seulement six petits mois.