Barcelone s’approche du coup d’État à Chelsea alors qu’Abramovich prépare les « adieux » de l’icône

Barcelone s’est rapproché de l' »icône » de Chelsea Cesar Azpilicueta, et le propriétaire Roman Abramovich est intervenu pour s’assurer que son départ est « magnifique », selon un rapport.

Une zone de l’équipe de Chelsea à surveiller de près dans les fenêtres à venir est la défense centrale. L’arrière-garde de Thomas Tuchel a été largement acclamée après avoir soutenu sa marche vers la gloire de la Ligue des champions la saison dernière.

Malgré un récent coup dur en championnat, les Blues possèdent toujours la défense la plus moyenne aux côtés de Manchester City cette saison avec seulement neuf buts encaissés.

Cependant, Antonio Rudiger, Thiago Silva, Andreas Christensen et Cesar Azpilicueta sont tous en fin de contrat l’été prochain.

Peu de gens seraient surpris de voir Silva accorder une prolongation d’un an. Le Brésilien est une révélation depuis son transfert d’agent libre du PSG en 2020.

Tuchel aurait lancé à Christensen un ultimatum contractuel. L’Allemand croit Christensen est un « parfait » pour Chelsea, bien que des rapports suggèrent qu’il hésite à s’engager à long terme.

Rudiger a noué des liens étroits avec des équipes d’outre-mer après son l’offre de contrat la plus récente aurait été traitée comme une « gifle ».

Finalement, Azpilicueta est devenu une cible pour Barcelone, et le dernier rapport de la publication espagnole El Nacional fait une lecture sombre pour Chelsea.

sortie Azpilicueta « avancée » ; Abramovitch prépare un « adieu »

Ils déclarent que le président du Barça, Joan Laporta, « obéira aux demandes de Xavi » pour débarquer le défenseur de 32 ans. L’absence de frais de transfert impliqués permettra à Barcelone de concentrer ses maigres ressources sur des ajouts offensifs. Le point de vente affirme que les pourparlers sont déjà à un stade « avancé ».

Azpilicueta a été assis sur le banc plus de fois qu’il n’en avait l’habitude cette saison. Néanmoins, son expérience et sa polyvalence font de lui un rouage essentiel de la ligne de fond de Tuchel.

Et indiquant à quel point il est apprécié à Stamford Bridge, l’article affirme que Roman Abramovich « prépare un adieu avec magnificence ».

La campagne actuelle est la 10e d’Azpilicueta dans la capitale, et Abramovich le considèrerait comme « l’un des footballeurs les plus importants de l’histoire du club ».

Néanmoins, si le rapport est exact, il semble qu’Azpilicueta soit maintenant sur le point de retourner dans son pays natal.

« Vous ne pouvez pas faire ça » – Tuchel réfléchit à la défaite des Hammers

Pendant ce temps, Tuchel a insisté sur le fait que « vous ne pouvez pas faire ça » en déplorant un aspect de leur défaite dans le derby de Londres contre West Ham.

« Nous voulions [finish it off], mais nous ne pouvions pas le terminer avec des chances claires et être plus impitoyables. Nous avons également eu du mal à défendre dans certaines situations », a déclaré le manager.

« Quand Thiago a dégagé le ballon sur la ligne, c’est juste après notre but et nous avons une horrible passe dans les pieds des adversaires. Vous ne pouvez pas le faire à ce niveau, c’est le niveau des quatre premiers de la Premier League.

« Beaucoup trop d’erreurs, il est impossible de faire autant d’erreurs et d’attendre un résultat. »

Sur le coup du titre, il a ajouté : « Chaque défaite est une bosse sur la route, qui ne nous retiendra pas de ce que nous exigeons de nous. Nous devons jouer de manière plus précise, plus stable et réduire les grosses erreurs.

Chelsea revient à l’action mercredi contre le Zenit Saint-Pétersbourg en Ligue des champions.

