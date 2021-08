Barcelone SC, à la recherche de la demi-finale contre Fluminense

19/08/2021 à 19h05 CEST

Barcelona Sporting Club ou Fluminense achèveront les demi-finales de la Copa Libertadores 2021. Les Équatoriens, qui étaient sur le point d’atteindre la finale en 2017, ont récolté un nul précieux (2-2) dans le fief de Fluminense et ils joueront leur place en demi-finale à domicile contre une équipe brésilienne qui n’a disputé qu’une seule finale en 2008 et ce n’est qu’à cette occasion qu’il figurait parmi les quatre meilleures équipes.

Un but de Fred sur penalty a laissé l’égalité plus ouverte que prévu. Cortéz a donné une avance à Barcelone à deux minutes de la fin et a laissé le classement sur la bonne voie, mais l’équipe brésilienne a forcé l’égalité et laisse Fluminense en vie: s’ils gagnent à l’Estadio Monumental Isidro Romero Carbo, ils reviendront en demi-finale pour la deuxième fois de leur histoire.

Les Equatoriens, contrairement aux Brésiliens, ont un peu plus d’expérience dans les phases finales de la Copa Libertadores : ils sont restés aux portes de la finale de l’édition 2017, ce qui leur est également arrivé en 1992, 1987, 1986, 1972 et 1971. Dans les années 1990 et 1998, il a accepté la finale, mais est tombé à Olimpia et Vasco da Gama, respectivement.

Le premier titre, le grand rêve

Fluminense et le Barcelona SC sont tous deux à la recherche de leur premier titre en Copa Libertadores. Avec un total de trois finales perdues, une pour les Brésiliens et deux pour les Équatoriens, Ils font partie de ce groupe d’équipes qui n’ont jamais remporté le titre malgré leur arrivée en finale : Newell’s Old Boys, Lanús, Deportivo Cali ou Atlético Paranaense sont également quelques exemples..

Le cas le plus significatif est celui de l’América de Cali, qui a perdu au total quatre finales (1985, 1986, 1987 et 1996). C’est l’équipe qui a perdu le plus de finales sans décrocher le moindre titre et le deuxième qui a perdu le plus de finales derrière Boca Juniors et Peñarol, avec un total de cinq chacun. Dans ce cas, ils ont soulevé la Copa Libertadores : six pour les Argentins et cinq pour les Uruguayens.