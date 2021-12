Barcelone se désintéresse d’Arthur Cabral – rapport

Barcelone aurait quelques doutes quant à la tentative de recruter l’attaquant du FC Bâle Arthur Cabral dans la fenêtre de transfert de janvier.

On pense que le joueur de 23 ans a attiré l’attention après une période prolifique avec l’équipe suisse et a été mentionné comme une cible hivernale possible pour les géants catalans.

Cependant, il semble que le Brésilien n’ait pas tout à fait tous les attributs que le Barça recherche et qu’il soit mis en « veille » pour le moment, selon Diario Sport.

Cabral ne semble pas avoir été complètement exclu, mais il semble qu’il ne soit certainement pas en tête de la liste des achats d’hiver du club.

On pense que le Barca souhaite renforcer l’attaque cet hiver et a été lié à de nombreux autres attaquants, dont Ferran Torres, Edinson Cavani, Raheem Sterling et Dani Olmo.

On ne sait pas si le Barca pourra ou non signer quelqu’un en raison des problèmes financiers du club, ce qui signifie que quelques joueurs devront peut-être partir en premier.

Pendant ce temps, Cabral a également été lié à une multitude d’autres clubs récemment après avoir marqué 25 buts en 26 sorties dans toutes les compétitions jusqu’à présent en 2021-2022.

Il y a eu des spéculations selon lesquelles les équipes de Premier League West Ham United, Leeds, Newcastle et Tottenham Hotspur seraient également intéressées par la signature du jeune prolifique.