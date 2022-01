Barcelone se dirige vers 2022 avec beaucoup à attendre

Nous voilà en train de foncer tête baissée en 2022 après une autre annus horribilis. Une année où tout ce qui pouvait mal tourner se passait généralement.

Une période de 12 mois où il est devenu clair à quel point Josep Maria Bartomeu avait laissé le club dans un terrible gâchis.

Et pourtant, le Barça survit toujours.

Pas seulement survivre non plus, car les choses s’améliorent pour les Blaugranes à l’approche du nouvel an.

La grande nouvelle est bien sûr la signature du passionnant international espagnol de 21 ans, Ferran Torres.

Xavi a accroché son chapeau à cette signature particulière et donc la pression est autant sur lui que sur Torres, même si je m’attends à ce que les deux livrent généreusement.

Nous avons vu lors du dernier match du Barça contre une fantastique équipe de Séville ce que Xavi peut offrir avec les bons outils et le bon temps.

C’était, de loin, la meilleure performance de 2021/22, et peut-être même la meilleure de toute l’année. La forme des choses à venir, espérons-le.

Le Barça a beaucoup de jeunes montrant leurs vraies couleurs ces derniers temps, et c’est génial à regarder. Des joueurs sans peur, mais avec une réelle envie d’impressionner. Pour mettre leur empreinte sur un nouveau Barça.

C’est un vieux stager qui va commencer à exciter à nouveau tout le monde, cependant.

Le début de 2022 verra, espérons-le, beaucoup de bonnes singeries folles de Dani Alves, sans parler du jeu d’arrière droit qui nous manque depuis trop longtemps.

Photo de Marc Graupera Aloma / .7 .

Il est clair que Sergino Dest et Oscar Mingueza ne sont pas la bonne personne, et peu importe qu’Alves approche de la fin de sa carrière plutôt que d’en être au début.

S’il est le meilleur homme pour le poste – ce qu’il semblerait qu’il soit à l’heure actuelle – alors il obtient le feu vert. Aucune explication nécessaire.

Sans oublier la meilleure nouvelle de toutes, bien sûr. Les retours attendus depuis longtemps de Pedri et d’Ansu Fati.

Il est important qu’ils soient gérés correctement en termes de remise en forme complète afin qu’il n’y ait plus de récurrence des problèmes insignifiants qui les ont tourmentés au cours des derniers mois.

Être à seulement cinq points de la troisième place à l’heure actuelle, compte tenu de tous les problèmes auxquels le club a dû faire face, est tout simplement remarquable, et ce n’est clairement pas un écart insurmontable.

Cela pourrait encore être une saison mémorable pour toutes les bonnes raisons.