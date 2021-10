Barcelone se dirige vers un Clasico à domicile en tant qu’outsider

Dieu merci pour Gérard Piqué.

Lors d’une soirée de Ligue des champions instantanément oubliable, sans notre défenseur central, qui a fait une apparition record dans la première compétition européenne pour un défenseur, nous pourrions être confrontés à l’élimination.

Ne tournons pas autour du pot, ces 90 minutes ont été une autre démonstration de la pauvreté de Barcelone sous Ronald Koeman.

Bien que Marc-André ter Stegen ait eu peu à faire tout au long du match, il aurait suffi d’un manque de concentration à un moment donné et le Dynamo aurait pu marquer un point.

C’est scandaleux.

Que le blâme soit uniquement à la porte de Koeman ou qu’il doive également être dirigé contre les joueurs est un point discutable. Nous sommes là où nous en sommes.

Le manque de cohérence dans le jeu du Barca signifie qu’ils se dirigent vers El Clasico ce week-end en tant qu’outsiders.

C’est un jeu qui devrait au moins mettre du feu dans les ventres, et voir le onze de départ et tous les autres joueurs qui ont donné leur chance donner 100%.

Le problème est qu’il y a un tel manque de confiance dans l’équipe, qu’un premier but de Los Blancos fera presque certainement chuter les têtes et fera du reste du match une procession pour l’équipe de Carlo Ancelotti.

Une équipe qui, dans certains matches, a aussi été assez pathétique il faut le dire.

À Karim Benzema et Vinicius Junior, cependant, ils ont deux des attaquants en forme de la Liga et il faut craindre une paire centrale attendue de Pique et Eric Garcia.

Le premier n’a pas de vitesse à proprement parler même si son sens devrait nous aider à l’occasion, alors que Garcia n’a joué que par à-coups jusqu’à présent.

Pourra-t-il participer à l’un des plus gros jeux de la campagne ?

Le nouveau contrat d’Ansu Fati est une merveilleuse nouvelle pour lever la tristesse enveloppante, et au moins il y a toujours de l’espoir quand il est sur le terrain.

Ayant marqué lors du dernier Clasico qu’il a joué, juste avant de se blesser, un ou deux buts supplémentaires dans celui-ci seraient plus que bienvenus.

C’est peut-être le destin qu’Aguero n’a pas encore marqué mais pourrait figurer sur la feuille de match contre les plus grands rivaux de ses jours Atleti.

S’accrocher aux pailles ? Peut-être. Être positif en voyant le Barca dans son malaise actuel sur et en dehors du terrain est difficile, mais si nous n’avons pas d’espoir, que reste-t-il ?