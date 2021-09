Barcelone se noie dans la vente aux enchères

15/09/2021 à 10h25 CEST

Le Barcelone de Ronald Koeman est tombé de manière décisive contre le Bayern de Nagelsmann lors du premier match de l’édition 2021/22 de la Ligue des champions. Sans Leo Messi ni Antoine Griezmann, Les Catalans ont fait leurs débuts avec une victoire douloureuse à domicile : les Bavarois sont passés outre en seconde période et ont laissé des preuves dans le résultat final (0-3).

La différence entre Barcelone et le Bayern s’est reflétée mardi soir : les Catalans n’ont pas tiré au but tout au long du match et ont laissé le Camp Nou battu. L’équipe catalane Elle n’est pas restée sans finir depuis la saison 2003/04, démontrant les carences offensives de l’équipe avec les absences d’Ansu Fati, Dembélé, Kun Agüero et Braithwaite..

0 – Barcelone s’est retrouvée sans tir au but lors d’un match de Ligue des champions pour la première fois depuis au moins la saison 03/04. Désactivé. pic.twitter.com/4JU6l1yn7P – OptaJose (@OptaJose) 14 septembre 2021

Les hommes de Ronald Koeman se sont affrontés malgré leurs limites durant les 45 premières minutes, mais ils se sont estompés une fois encaissés le premier but et se sont retrouvés à la merci du rythme bavarois.. La nouvelle équipe Nagelsmann a une équipe puissante et le technicien a déjà commencé à développer l’idée avec un certain succès.

Benfica et Dinamo Kiev, les principaux rivaux

Barcelone n’a pu non plus avoir le contrôle du jeu à aucun moment: ils ont terminé en dessous du temps de possession du ballon (48%) et ont montré que le Bayern est totalement supérieur en ce moment. Sauf surprise, les Bavarois ont tout à faire pour entrer en tête du groupe, le club du Barça doit donc considèrent les matchs contre Benfica et Dinamo Kiev comme essentiels.

Les Portugais et les Ukrainiens ont fait match nul et ont compensé le mauvais résultat de Barcelone. Les Catalans se rendent à Benfica le lendemain et cela est présenté comme un match clé pour les aspirations à surmonter la phase de groupes.