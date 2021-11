Barcelone se rapproche de la nomination de Xavi comme nouvel entraîneur-chef

Barcelone se rapproche progressivement de la nomination de la légende du club Xavi comme nouvel entraîneur-chef. Selon Fabrizio Romano, les géants espagnols considèrent la nomination comme une quasi-formalité à ce stade, le contrat du joueur de 41 ans étant prêt à signer.

Le président du Barça, Joan Laporta, a relevé de ses fonctions l’ancien entraîneur-chef Ronald Koeman fin octobre, et le conseil d’administration du club a rapidement identifié le manager d’Al-Sadd comme le principal candidat à la succession.

Barcelone nommera Xavi comme nouveau manager dans les prochains jours

Le manager d’Al-Sadd pense qu’il est prêt pour le défi au Camp Nou

Bien qu’il ait déjà eu des réserves quant à savoir s’il pensait que Xavi était prêt à passer de la gestion au Qatar à la gestion d’une équipe de Barcelone en difficulté en Liga, Joan Laporta a eu l’idée d’embaucher l’ancien milieu de terrain en remplacement de Koeman.

Ayant appris son métier de manager d’Al-Sadd depuis mai 2019, Xavi lui-même se sent prêt à relever le défi de devenir le nouveau manager de Barcelone, malgré les difficultés que rencontre le club catalan sur et en dehors du terrain.

L’ancien international espagnol n’est pas intéressé à gérer une autre équipe que son club d’enfance, ce qui a permis aux négociations entre les deux parties de progresser sans heurts, malgré la volonté d’Al-Sadd de le garder.

Barcelone est actuellement neuvième dans l’élite espagnole et se retrouve à six points du top quatre après seulement 11 matches de la nouvelle saison.

La relation avec des joueurs expérimentés sera la clé du Barcelone de Xavi

Au début de la quarantaine, Xavi peut être surpris par la vitesse à laquelle le poste à Barcelone lui est devenu disponible dans sa carrière d’entraîneur. Ayant terminé sa carrière de joueur au Qatar, le poste d’Al-Sadd était son premier en tant que manager.

S’il rejoint Barcelone dans les prochains jours comme prévu, alors Xavi deviendra le manager d’une équipe nettement différente de celle dans laquelle il a joué, mais qui contient toujours certains de ses anciens coéquipiers.

Gerard Pique et Sergio Busquets ont tous deux joué avec Xavi au Camp Nou, et on s’attendrait à ce qu’ils adhèrent à ses méthodes d’entraîneur afin de faire du club une force européenne majeure.