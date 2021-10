Barcelone se rend à Saló Nàutic dans sa 59e édition

17/10/2021

Le à 22:11 CEST

Une fois de plus, le Saló Nàutic de Barcelona a souligné son statut de premier événement nautique de plaisance en Espagne et l’un des plus importants en Europe avec la participation de 184 exposants, plus de 500 bateaux et près d’une centaine de prémices. Le concours organisé par la Fira de Barcelona, ​​​​en collaboration avec ANEN, a dépassé les attentes initiales dans cette édition post-pandémique avec un total de 51 236 visiteurs.

Sous la devise « La mer vous attend », le salon a réuni les acteurs majeurs du secteur, ce qui a conduit à ce que les quais de La Fusta et Spain de Port Vell soient le théâtre du retour à la présence d’événements nautiques, ainsi qu’un nombre élevé d’opérations publicitaires qui se déroulera au cours des prochains mois.

Le président du Saló Nàutic, Luis Conde, a déclaré que « l’édition de cette année a remis Barcelone sur la carte nautique nationale et internationale. Dans des moments aussi complexes, le public et les entreprises ont réagi et nous avons réussi à célébrer un événement qui démontre la croissance du secteur et le désir de naviguer des fans et des amoureux de la mer & rdquor ;.

De son côté, le nouveau directeur du concours, Josep Antoni Llopart, a souligné que « nous clôturons une édition avec laquelle nous voulions stimuler la transition écologique du secteur et apporter la pratique des sports nautiques à de nouveaux publics. Son succès nous incite à préparer désormais un appel très particulier, celui de 2022, au cours duquel le salon fêtera sa 60e édition & rdquor ;.

Le concours Fira de Barcelona a organisé la conférence « Un engagement au bord de la mer » où divers intervenants ont abordé, entre autres, l’urgence climatique ou l’avenir durable de la mer. De même, le Nautic Tech 3e édition, qui a récompensé les startups les plus innovantes du secteur.

De même, parmi les nombreuses nouveautés présentées dans l’édition de cette année, elles ont souligné le bateau 100% électrique Magonis, développé à Barcelone, l’hybride De Antonio 50 équipé d’un moteur électrique, ou les quinze bateaux, entre voiliers et bateaux à moteur, nominés pour le prestigieux prix European Yacht of the Year.

Ils ont complété l’offre des activités de Saló Nàutic 2021 pour la famille telles que des excursions en bateau, des expositions ou des ateliers de marina traditionnelle, ou une nouvelle édition de la Barcelona Paddle Race.