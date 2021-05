Barcelone se retire des pourparlers d’Alaba après son engagement au Real Madrid – Rapport

Eh bien, celui-ci fait un peu mal. Il ne semblait pas très probable que David Alaba rejoigne Barcelone cet été ces derniers temps. Cependant, pour ma part, je gardais toujours de l’espoir.

Selon un rapport d’ESPN, David Alaba a accepté de rejoindre le Real Madrid cet été une fois son contrat au Bayern Munich expiré. Le défenseur allemand est au Bayern depuis 13 ans et a contribué à solidifier l’empire qu’est le Bayern Munich.

Son agence libre imminente a fait de ce joueur de 28 ans l’un des acteurs les plus désirables du marché. Le Barça a récemment découvert l’engagement et s’est retiré des négociations. Tout ce que nous pouvons espérer pour le moment, c’est que l’accord échouera peut-être et que le Barça aura une seconde vie.