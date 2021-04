Barcelone se sent «calme» face au renouvellement du contrat de Lionel Messi

Le FC Barcelone est calme et attend avec impatience un renouvellement sans drame de son meilleur joueur de tous les temps, Lionel Messi, selon un nouveau rapport. Son agent et père, Jorge, a récemment été vu au FC Barcelone, ce qui a suscité des rumeurs selon lesquelles le joueur vedette était sur le point de décider de rester après avoir tenté de partir en début de saison.

L’Argentin a choqué le monde en annonçant publiquement sa décision de quitter Barcelone avant le début de la saison en cours. Il a finalement été obligé de rester car les Catalans ont refusé de négocier une sortie potentielle. Pourtant, les rumeurs selon lesquelles il partirait une fois son contrat expiré cette année ont persisté.

Les deux parties voudraient éviter le drame dramatique de l’année dernière et recherchent plutôt un processus «discret». Tous ces signes indiquent que Messi reste un an de plus avec le club de sa ville natale.

Selon certaines sources, l’élection de Joan Laporta et l’ascension de l’équipe sous la direction du manager Ronald Koeman après un début de saison difficile ont été des facteurs importants pour rapprocher Messi de rester.

Cependant, il pourrait encore y avoir des changements dans cette histoire car le Paris Saint-Germain ferait un gros effort pour signer la superstar.