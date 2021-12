Barcelone s’entend avec Edinson Cavani – rapport

Le FC Barcelone et Edinson Cavani sont sur la même longueur d’onde concernant un transfert de fenêtre de transfert d’hiver, selon les rapports. L’attaquant recherche plus de temps de jeu et les Catalans recherchent un nouvel attaquant après que leur récolte actuelle ait souffert de blessures et d’autres problèmes.

La question est maintenant de savoir si Manchester United est prêt à le laisser partir gratuitement en milieu de saison. Les Catalans doivent également s’assurer qu’il est en bonne forme après des problèmes de blessure.

United serait disposé à le laisser partir, mais ce n’est pas nécessairement leur premier choix. Ils préféreraient pouvoir vendre Anthony Martial à Newcastle United pour environ 50 millions d’euros. Ensuite, ils n’auraient pas un excédent d’attaquants et pourraient garder l’Uruguayen.

Barcelone considère Cavani comme une signature à court terme pour améliorer l’équipe et l’aider à bien performer en Ligue Europa et dans le reste de la Liga. Il est crucial que les blaugranas ne manquent pas le football de l’UEFA Champions League la saison prochaine, et Cavani pourrait énormément aider l’équipe.

Cependant, Barcelone veut être sûr qu’il est en forme pour contribuer tout de suite. Il y aura des tests approfondis pour s’assurer qu’il ne souffre pas d’une rechute de blessure peu de temps après sa signature.

Les Catalans ont quelques options pour occuper la place n ° 9 si l’accord avec Cavani ne se concrétise pas. Cependant, il est entendu que Luuk de Jong n’est pas l’un d’entre eux. Il sera déplacé dans la prochaine fenêtre de transfert.