Barcelone sera-t-il pire d’un accord d’échange Saul-Griezmann?

Bien qu’un accord n’ait pas encore été finalisé, si l’on en croit plusieurs rapports, Barcelone et l’Atletico Madrid tentent de conclure un accord d’échange impliquant Antoine Griezmann et Saul Niguez.

S’il est clair que les Catalans doivent retirer certains salaires des livres, et à cette fin, cela met Griezmann en danger dans tous les cas, l’échanger contre Saul est-il vraiment ce dont le Barça a besoin?

Ostensiblement milieu de terrain, il est souvent remplacé par la défense des Rojiblancos, et on pourrait affirmer qu’il n’a pas été près de son meilleur depuis un certain temps maintenant. Dans l’une ou l’autre position.

Combatif et compétitif, à seulement 26 ans, son recrutement potentiel n’est pas un botté de dégagement, mais cela ne semble pas non plus être une signature qui a beaucoup de sens – à moins que le club ne le considère comme un remplaçant potentiel de Sergio Busquets.

Il peut jouer en tant que milieu de terrain défensif mais est plus utile en tant que milieu de terrain offensif sur le côté gauche.

Ronald Koeman peaufine-t-il donc ses options de rotation pour donner à Saul suffisamment de temps de jeu pour effectuer un changement intéressant pour les blaugranes ?

Griezmann, malgré tout le bruit sur le fait qu’il n’a jamais été un joueur de type barcelonais, a brillé dans plus de matchs qu’on ne le croit et son éthique de travail n’a jamais été remise en question.

Il aurait pu marquer quelques buts de plus, oui, mais il n’a jamais été amené à être un vrai numéro neuf.

Afin de ne pas vouloir renforcer un rival direct – seulement 12 mois après que Luis Suarez a été autorisé à emprunter le même chemin – le Barça veut-il vraiment tenter le destin en remettant Griezmann sur une assiette pour l’Atleti?

Diego Simeone en tirera sans doute plus que Ronald Koeman ou Quique Setien n’ont jamais réussi à le faire.

Peut-être que ce qui se passe dans les coulisses d’un point de vue financier est ce qui motive cela. Certainement du point de vue du Barça en tout cas.

Peut-être que la tempête raciale qui a récemment fait son apparition y est pour quelque chose.

Quelle que soit la vérité, Joan Laporta est entrée et tient au moins ses promesses.

Les temps désespérés appellent des mesures désespérées, et si son désir primordial est de laisser le club dans une meilleure position que lorsqu’il l’a trouvé, comme cela semble être le cas, alors son jugement à ce stade est le seul qui compte vraiment.

A Laporta, le Barça fait confiance.