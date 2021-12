Barcelone s’intéresse à Marcus Rashford alors que Ralf Rangnick tient à Frenkie de Jong, les Red Devils rejoignent Newcastle dans la course au transfert d’Ousmane Dembele et ciblent également Vinicius Junior, Diogo Dalot prêt à rester et à se battre pour la place d’Old Trafford

Le début de saison chancelant de Manchester United a accru l’importance d’une fenêtre de transfert réussie en janvier.

Ole Gunnar Solskjaer s’est vu montrer la porte par les patrons de United après leur lamentable course de forme ces dernières semaines.

Barcelone envisage de déménager pour Rashford après son retour de blessure

Le club a depuis nommé Ralph Rangnick et l’Allemand a été lié à l’arrivée d’une foule de nouveaux joueurs le mois prochain.

Alors, quelles sont les dernières rumeurs et gros titres sur la façon dont United pourrait renverser sa saison torride ? talkSPORT.com jette un œil…

Marcus Rashford

Barcelone est intéressé par un transfert pour l’attaquant anglais, selon le média catalan El Nacional.

Cependant, le rapport ajoute des doutes quant à savoir si le club espagnol pourrait se permettre le joueur de 24 ans, même pensé United pourrait être disposé à vendre pour la bonne offre.

Barcelone est à la recherche d’un nouvel attaquant pour mener la ligne après la peur de la santé de Sergio Aguero et la mauvaise forme de Luuk de Jong.

Rashford, évalué à 60 millions de livres sterling, était lié à un déménagement au camp Nou en 2018 en remplacement à long terme de Luis Suarez, mais le déménagement ne s’est pas concrétisé.

Vinicius Junior

Uni sont l’un des clubs potentiellement intéressés par la sensation du Real Madrid, selon le Mirror.

Vinicius a déjà marqué 12 buts cette saison – plus du double de son précédent record personnel pour Los Blancos.

Le Brésilien a déclaré cette semaine à la chaîne de télévision espagnole Movistar: « Mieux vaut ne pas me mettre de prix, il vaut mieux que je reste ici au Real Madrid. »

Il commence à sembler qu’il y a une chance que Vinicius soit à la hauteur de sa « prochaine facturation Neymar » Frenkie de Jong

United voudrait que le milieu de terrain de Barcelone Frenkie de Jong remplace Paul Pogba si le Français décide de partir.

Le contrat de Pogba expire à la fin de la saison et il n’y a actuellement aucun signe de nouvelles conditions d’accord, le milieu de terrain étant censé demander au club le double de son salaire de 290 000 £ par semaine.

Et selon The Independent, la star néerlandaise De Jong pourrait être son remplaçant à Old Trafford.

Les derniers rapports d’El Nacional affirment que Rangnick a jeté son dévolu sur l’ancienne star de l’Ajax au milieu des doutes sur la récolte actuelle de milieux de terrain de United.

Le rapport ajoute que les Red Devils espèrent profiter des difficultés financières de Barcelone en déposant une offre de 47 millions de livres sterling pour De Jong.

Man United souhaite vivement que la paire de Barcelone Frenkie De Jong et Ousmane Dembele Ousmane Dembele

United est également intéressé par le coéquipier de De Jong à Barcelone, selon le média espagnol Mundo Deportivo.

Le rapport affirme que Dembele s’est vu offrir un nouveau salaire de 9,4 millions de livres sterling pour rester au camp Nou, mais explore ses options avec les Red Devils parmi ses prétendants.

Newcastle souhaite également l’amener à St James ‘Park et mettre fin au séjour torride de quatre ans du Français à Barcelone depuis son départ du Borussia Dortmund.

getty

L’avenir de Dembele est loin d’être certain mais Barcelone veut qu’il reste Diogo Dalot

Le défenseur de United a apparemment indiqué qu’il était sur le point de rester et de se battre pour sa place au club après avoir commencé les deux derniers matches de championnat.

« C’est pour ça que je suis ici », a-t-il déclaré sur le site Internet du club. « Ce n’est pas facile quand tu es dehors [the starting XI] et vous ne jouez pas autant.

« Mais notre travail est de rester prêt et je pense que je faisais un travail fantastique en dehors du terrain en étant prêt.

« Quand l’opportunité se présente, je sens maintenant que je dois continuer et tout donner quand je suis sur le terrain aussi. »

Dalot a récemment fait son retour dans l’équipe première après un passage sur la touche Timo Werner

Le manager par intérim de United, Rangnick, « veut discuter » d’un transfert de choc pour l’attaquant de Chelsea Timo Werner.

L’Allemand serait désireux d’acheter l’attaquant des Bleus l’ayant déjà fait lorsqu’il était directeur sportif du RB Leipzig.

Étant donné que Chelsea l’a signé l’été dernier puis a signé Romelu Lukaku dans la fenêtre de transfert d’été 2021 montre potentiellement que la hiérarchie du club n’a pas beaucoup confiance dans le joueur de 25 ans qui n’a que sept buts en Premier League à son actif depuis son arrivée .

Selon Bild, Rangnick tient à donner à son ancien joueur la chance de relancer sa carrière à Old Trafford.

Corbis Sport

Rangnick pourrait tirer le meilleur de Werner après quelques années difficiles en Angleterre Philippe Coutinho

United s’est vu offrir la possibilité de signer Philippe Coutinho, selon le média espagnol SPORT.

La star de Barcelone a été fortement liée à un retour en Angleterre avec Newcastle United lié à un déménagement en janvier.

Cependant, avec United se préparant pour une nouvelle ère sous Ralf Rangnick, cela signifie que la perspective de signer le joueur de 29 ans pourrait être attrayante.

.

Coutinho a été lié à un éloignement de Barcelone Jesse Lingard

Uni sont prêts à vendre le milieu de terrain anglais pour 10 millions de livres sterling en janvier, selon le Sun.

West Ham a été exclu d’un déménagement permanent pour Lingard cet été, car les Red Devils ont insisté sur le fait qu’ils voulaient 25 millions de livres sterling.

Le joueur de 28 ans n’a fait que huit apparitions – et un départ solitaire en Coupe de la Ligue – sous la direction d’Ole Gunnar Solskjaer cette saison.

Jules Koundé

Séville serait confiant de conserver Jules Kounde cet hiver, mais serait prêt à discuter de l’été prochain du défenseur.

Marca rapporte que Manchester United est intéressé par la signature de Kounde.

Kounde a une clause libératoire de 69 millions de livres sterling à Séville, mais Marca affirme que le club pense que personne ne l’activera en janvier.

Mais l’équipe de LaLiga est ouverte aux discussions sur le joueur de 23 ans à la fin de la saison si United se montre sérieusement intéressé à payer.

Chelsea veut Kounde l’été dernier, mais Marca affirme qu’ils « ne se sont même pas approchés » d’une offre suffisante.

Fichajes affirme maintenant que Séville envisage un coup pour Cavani et United pourrait utiliser l’attaquant vétéran comme un poids dans un accord.

.

Koundé est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs français de la relève Franck Kessie

Manchester United chercherait à obtenir un transfert gratuit de la star de l’AC Milan Franck Kessie l’été prochain.

Selon Fichajes, Milan n’a pas encore répondu aux exigences salariales de Kessie de 150 000 £ par semaine et cela pourrait le voir partir à la fin de la saison.

Le contrat actuel de l’international ivoirien expire en juin et il est libre de discuter avec d’autres clubs et de signer un accord cet hiver.

United fait partie des équipes qui lorgnent Kessie avec les Red Devils qui ont désespérément besoin de renforts au milieu de terrain.

.

Kessie serait un excellent ajout au milieu de terrain pour Man United, capable de faire le sale boulot et d’aller de l’avant aussi Aurélien Tchouameni

United intensifierait son intérêt pour le milieu de terrain monégasque Aurélien Tchouameni et pourrait déménager pour lui en janvier.

Football Insider affirme que les recruteurs du club ont régulièrement regardé Tchouameni ces dernières semaines.

Et les Diables rouges seraient prêts à conclure un accord pour le joueur de 21 ans si leurs observateurs de talents sont suffisamment impressionnés.

Football Insider ajoute que Tchouameni est envisagé pour remplacer Paul Pogba au milieu de terrain de United.

L’ex-as bordelais, qui compte déjà cinq sélections en France, est sous contrat à Monaco jusqu’à l’été 2024.