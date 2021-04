Barcelone, site pré-olympique de natation artistique pour Tokyo 2020

23/04/2021 à 11:11 CEST

La Fédération internationale de natation (FINA) a informé aujourd’hui du nouveau lieu de l’événement, dans lequel trois équipes et sept duos obtiendront une place olympique.

Dans le même temps, Barcelone accueillera la Superfinale des World Series of Artistic Swimming, le circuit annuel qui réunit les meilleurs athlètes de cette discipline.

“Je remercie sincèrement et salue l’immense soutien et l’enthousiasme de la Fédération royale espagnole de natation (RFEN) pour célébrer cette compétition dans un contexte aussi difficile et difficile. En très peu de temps, nos amis espagnols ont une fois de plus démontré leur engagement envers la FINA et la natation. Ensemble, nous travaillerons sans relâche pour la réalisation de cette compétition, mais aussi pour le meilleur résultat possible des Jeux Olympiques de Tokyo, le jalon sportif de l’année “, a déclaré le président de la FINA, l’Uruguayen Jules César Maglione.

Fernando Carpena, Président de la RFEN, a indiqué que c’est “une fierté de pouvoir accueillir à nouveau un événement FINA qui, dans ce cas, devient plus pertinent en tant que qualificatif pour Tokyo” et a remercié la collaboration de la mairie de Barcelone et la Fédération catalane.

Suite à ce changement de site, le calendrier des épreuves de qualification olympique de la FINA est le suivant:

– Coupe du monde de saut d’obstacles, du 1er au 6 mai à Tokyo.

– Tournoi de classification olympique de natation artistique de la FINA, du 10 au 13 juin à Barcelone (Espagne).

– Qualification de natation en eau libre, du 19 au 20 juin à Setúbal (Portugal).