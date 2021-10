Barcelone sortira-t-il de la crise après la pause ?

10/04/2021 à 9:31 CEST

Le FC Barcelone de Ronald Koeman traverse une crise sportive évidente. Ils n’ont remporté qu’un seul des six derniers matchs disputés et enregistrent deux défaites consécutives particulièrement alarmantes : 3-0 contre Benfica en Ligue des Champions et 2-0 contre l’Atlético de Madrid en Liga. La victoire contre Levante était la seule nouvelle positive pour une équipe stagnante, vulnérable et apathique.

Les Catalans, qui occupent la neuvième position de la Liga et la quatrième de la Ligue des champions, vivent une situation délicate. Dans le cadre d’une crise économique sans précédent et du départ du meilleur joueur de l’histoire, Leo Messi, l’équipe catalane est devenue une équipe instable et émotionnellement faible.. Il n’a ajouté que trois buts lors des six derniers matchs et a encaissé neuf buts.

Le retour d’Ansu Fati et la consolidation de joueurs comme Gavi, Nico ou Demir dans la dynamique de l’équipe première sont les seules nouvelles positives à Can Barça, où la continuité de Ronald Koeman est surtout à l’ordre du jour.. Le Néerlandais ne convainc pas les fans, mais il a le soutien de la direction sportive pour garder une longueur d’avance sur l’équipe et renverser la situation.

Dembélé, Agüero, Pedri et Alba, après la pause

Le deuxième arrêt pour les équipes nationales est venu au meilleur moment pour les Catalans. L’équipe aura deux semaines pour faire de l’exercice et oublier les mauvais sentiments des deux dernières semaines. Par ailleurs, le sélectionneur néerlandais pourra récupérer plusieurs joueurs importants pour la dernière étape de 2021 : Dembélé, Agüero, Pedri et Jordi Alba seront, a priori, disponibles pour concourir..

Il a récemment également récupéré Ansu Fati, qui s’est exhibé lors de son premier match avec 15 minutes stellaires et un but de haute qualité pour l’idéologie culé. Il n’a pas eu de rôle particulier contre Benfica ou l’Atlético de Madrid, où il a joué respectivement 22 et 26 minutes. Le nouveau numéro 10 de l’équipe est, sans aucun doute, le grand espoir du Barça en cette saison fatidique 2021/22.