Barcelone «tenté» de vendre la superstar que Newcastle veut «à tout prix»

Un rapport en Espagne affirme que Newcastle United est prêt à payer ce qu’il faut pour signer le gardien de Barcelone Marc Andre Ter Stegen dans la fenêtre de transfert de janvier.

Les Magpies sont désormais des acteurs sérieux sur le marché après le rachat par un consortium dirigé par les Saoudiens. Sans surprise, ils ont été liés à de nombreux meilleurs joueurs mais n’ont pas encore nommé le remplaçant de Steve Bruce. Bruce a été limogé après la prise de contrôle, avec Unai Emery « rejette » les ouvertures du club du nord-est.

Eddie Howe est le dernier favori, avec des rumeurs selon lesquelles il sera dévoilé cette semaine. Et le premier travail de l’ancien patron de Bournemouth sera de garder les Tynesiders en Premier League.

Ils sont actuellement 19e au classement et n’ont pas encore remporté de match de haut niveau en 2021-2022. Construire par l’arrière sera essentiel pour tenter d’endiguer l’avalanche de buts encaissés.

Ils en ont expédié 23 à ce jour, n’en marquant que 11. Karl Darlow et Freddie Woodman se partagent les tâches de gardien de but dans la ligue.

Robert Lewandowski devance Lionel Messi dans la course au Ballon d’Or

Mais El Nacional (via Sport Witness) suggère que les nouveaux propriétaires veulent attirer Ter Stegen du Barça dans la fenêtre d’hiver. Le rapport ajoute que Newcastle est « prêt à payer » 55 millions d’euros pour signer le joueur de 29 ans mais « ira plus haut » si nécessaire.

Et ils déclarent également que le club de St James’ Park a déjà « tenté » les Catalans dans des négociations. On dit qu’ils ont un « budget illimité » et qu’ils veulent faire participer Ter Stegen « à tout prix ».

Ter Stegen pourrait avoir besoin d’être convaincu du projet de Newcastle

Il semble inconcevable qu’un club avec la richesse de Newcastle tombe dans le championnat. Mais tout nouveau manager partira d’une position périlleuse dans le tableau. Les signatures de janvier aideront sans aucun doute, mais il sera essentiel de trouver le bon type de joueur.

El Nacional pense que convaincre l’international allemand sera la question « la plus compliquée » de toutes les négociations. On dit qu’il est heureux au Camp Nou et qu’il seulement envisager un retour en Allemagne.

Mais ils pensent que Ter Stegen est « l’élu » pour prendre les gants du gardien de but à Newcastle. Il a fait 291 apparitions pour le Barça dans toutes les compétitions depuis son arrivée du Borussia Mönchengladbach en 2014.

Tout n’a pas été simple ce trimestre, avec quelques performances suspectes. Mais il reste le numéro un du géant de la Liga. Cependant, les discussions sur l’argent dans le football et les wows financiers de Barcelone ont été bien documentés.

La possibilité d’augmenter le solde bancaire à la mi-saison sera bien accueillie par les officiels. Joan Laporta est un grand fan du joueur, mais sa vente laisserait une « grande somme d’argent » dans les coffres.

