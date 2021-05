Barcelone termine une saison de reconstruction sur une note basse sans un plan clair en avant

L’ambiance est basse au Camp Nou. Le FC Barcelone a apparemment tourné autour d’une saison moribonde avec de bons résultats et une victoire en Copa del Rey, et Ronald Koeman était félicité pour une année de transition réussie.

Cependant, les Catalans ont montré des résultats extrêmement médiocres ces derniers temps. Une incapacité à battre le Real Madrid ou l’Atlético Madrid a confirmé les soupçons selon lesquels le Barcelone de Koeman ne pouvait pas gagner de gros matchs et a perdu des points contre des joueurs comme Levante et Celta Vigo a complètement jeté le blaugrana hors de la course au titre.

Les rumeurs indiquent maintenant la sortie possible de Koeman, et peut-être une autre reconstruction. Avec un nouveau président de club (Joan Laporta) et un nouveau manager, il est temps pour une autre transition. Mais on ne sait pas exactement ce que cela implique.

Le principal objectif de transfert de Laporta a toujours été Erling Haaland, mais compte tenu de la situation financière de son club, cela semble être un rêve. C’est à ce moment que les rumeurs ont commencé à parler d’une possible réunion avec Neymar, mais cela a été anéanti par le renouvellement du contrat du Brésilien avec le Paris Saint-Germain.

Les rumeurs lient fortement Eric García et Sergio Agüero à quitter Manchester City et à arriver en Catalogne, mais au-delà de cela, il est difficile de dire ce que le club va faire.

Laporta voudrait une grosse signature pour donner le coup d’envoi à sa première fenêtre de transfert, mais on ne sait pas très bien qui ce serait.

Mais avant cela, sa première décision sera de savoir s’il pense que Koeman peut effectivement amener Barcelone au niveau supérieur. Koeman n’était pas le choix de Laporta, il était de Bartomeu. Il a fait un travail solide au cours de sa première année, mais la façon dont l’équipe a terminé la campagne a soulevé de sérieux doutes.

Xavi a été mentionné comme un remplaçant possible, mais cela n’a pas encore été décidé.

Alors, comment Barcelone gère-t-elle le prochain chapitre? Est-ce qu’ils s’en tiennent à Koeman? Vont-ils Xavi? Y a-t-il un autre gestionnaire qui serait mieux?

Et qu’en est-il de la fenêtre de transfert? Haaland est-il possible? Y a-t-il d’autres étoiles qu’ils peuvent signer? L’argent doit-il être réparti sur plusieurs joueurs au lieu d’une étoile?

La discussion se poursuit.