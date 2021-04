Barcelone travaille sur un contrat de trois ans pour Messi – rapport

La prémisse principale de la campagne de Joan Laporta alors qu’il se présentait à la présidence de Barcelone était qu’il garderait Lionel Messi à Barcelone. Le premier obstacle à ce que cela se produise est en fait de mettre le stylo sur le papier.

Le contrat de Messi prend fin cet été et il est libre de partir et d’aller où bon lui semble. Les frustrations passées que Messi a eues avec le club et ses dirigeants ont été bien documentées. Étant donné que la situation managériale est un peu plus stable qu’elle ne l’a été ces dernières années, et que le président est un «ami» de Messi; il semble y avoir de bonnes chances qu’il reste.

Le Barça travaillerait sur un accord qui durerait trois ans. Le club, selon le rapport, est très conscient qu’il ne peut pas continuer à payer Messi «environ 75 millions d’euros nets par an».

Au lieu de ce salaire annuel élevé, le Barça travaille sur un accord plus long afin que l’argent puisse être réparti sur des années pour compenser une réduction de salaire. Nous devrons juste voir comment cette idée se concrétise.