Barcelone travaille sur un nouveau contrat F1 à long terme

Le PDG du Circuit de Barcelona-Catalunya, Josep Lluis Santamaria, travaille sur un accord pour maintenir la Formule 1 sur le site espagnol à long terme.

L’avenir du Grand Prix d’Espagne est en jeu, son domicile depuis 1991 étant l’un des circuits les moins populaires auprès des fans de F1 car il produit rarement des courses passionnantes.

Il a également subi la pression de l’ajout de nouveaux sites à la liste, plus récemment le Grand Prix de Miami, qui serait candidat à un créneau au début de l’été – peut-être avec l’Espagne qui y fait place.

Un contrat supplémentaire d’un an pour 2021 a été conclu avec Barcelone, la course étant remportée le 9 mai par Lewis Hamilton, mais rien n’est encore en place pour 2022 ou après.

Mais Santamaria, qui est pleinement conscient que l’infrastructure du circuit doit être modernisée, est en contact avec la Formule 1 concernant un nouvel engagement qu’il souhaite être pour un minimum de cinq ans.

“Nous avons eu des réunions avec toute l’équipe et nous travaillons au renouvellement que nous souhaitons avec un contrat à long terme”, a déclaré Santamaria à Mundo Deportivo.

« Cela signifiera que de nombreux investissements devront être faits dans le circuit, dans l’installation. On parle d’un circuit vieux de 30 ans qui doit être équipé des nouvelles technologies.

« C’est ce que nous devons faire pour que toutes les équipes qui viennent travailler se sentent à l’aise et à l’aise. La vérité est que la piste ne nécessite pratiquement aucune amélioration, mais il y a d’autres choses qui doivent être améliorées.

Santamaria a ajouté que Stefano Domenicali, PDG de F1, tient à ce que son circuit reste dans le calendrier.

“Domenicali nous a dit qu’ils (Liberty Media) pensent que la Formule 1 doit continuer à Barcelone et que nous devons faire un effort pour améliorer les installations”, a-t-il expliqué.

“Nous sommes prêts à faire tout ce qu’il faut pour avoir la meilleure installation de circuit en Europe et pour que la Formule 1, le MotoGP et les grandes séries soient là pendant de nombreuses années.

« Cela devient de plus en plus compliqué, mais nous avons 31 Grands Prix de F1 d’affilée derrière nous, nous avons montré comment les choses sont faites ici et je pense que c’est également valable.

“Nous sommes l’un des rares circuits à avoir fait autant de courses d’affilée et c’est quelque chose qui est non seulement très apprécié par les équipes, mais également très apprécié par la F1.”

Pour ce qui est de la proximité d’un accord, Santamaria a utilisé une analogie avec le football.

“Nous faisons la passe devant le but, sur le point de finir, mais vous savez que parfois il vous faut un peu plus de temps pour voir qui fait le tir final”, a-t-il déclaré.

“Mais la vérité est que nous avons le ballon maintenant, nous le jouons et nous avons de bons joueurs pour terminer ce mouvement.”

