Barcelone trouver un moyen de gagner est de bon augure pour 2022

Rien n’est devenu facile pour Xavi et Barcelone cette saison, et pour commencer la nouvelle année, les défis ont continué.

Tout comme la Liga le voulait, la saison ne s’arrête pour personne.

Pas d’autre choix que de continuer et de trouver un moyen d’obtenir un résultat. Quelque chose dans lequel cette équipe de Barcelone n’a pas toujours été bonne.

Les héros de celui-ci étaient deux joueurs ayant désespérément besoin des nouveaux commencements qu’une nouvelle année peut apporter.

Marc-Andre ter Stegen et Luuk de Jong se sont intensifiés et ont remporté une victoire bien méritée, et avec cela un regain de confiance, ils peuvent, espérons-le, rouler à mesure que le calendrier change.

Luuk a été un poisson hors de l’eau dans une chemise Blaugrana, mais dans un jeu qui dépendait davantage du combat que de la tactique standard du Barça, il était prêt à faire sa part en jouant sur ses forces.

Le géant hollandais a été une menace aérienne tout au long de la première mi-temps et a finalement montré à quel point il pouvait être une ressource dans la surface lorsqu’il était bien servi. Grâce à Oscar Mingueza, il a eu deux occasions en or et n’a pas déçu.

Photo de Quality Sport Images/.

De Jong ne sera peut-être pas à Barcelone pour longtemps, mais les fans seront reconnaissants pour la contribution cruciale qu’il a apportée à ce match.

MATS avait encore plus besoin d’un moment pour montrer son génie.

La seconde mi-temps a été pénible, Majorque devenant de plus en plus confiante, déterminée à frapper à la porte et à profiter d’une équipe de Barcelone affaiblie.

Dans les arrêts de jeu, Ter Stegen a fait exactement cela.

Après une nouvelle panne marquante de ses défenseurs, l’Allemand se retrouve face à un attaquant en tête-à-tête et à bout portant, mais ne bronche pas.

Avec la chance de sauver la situation et dans une position où personne ne lui reprocherait d’avoir été battu, MATS était lui-même vintage et un arrêt de classe mondiale.

Photo de Xavier Bonilla/NurPhoto via .

Ce n’était pas beau pour Barcelone, mais c’était une victoire d’équipe, et c’était mérité.

Une démonstration de force mentale et une volonté de souffrir pour un résultat, ce qui a été inhabituel tout au long des matchs.

Et personne ne l’apprécie plus que les défenseurs, comme l’a souligné Eric Garcia dans une interview d’après-match.

Donnez du crédit aux joueurs comme Ronald Araujo qui continuent à faire fonctionner les choses hors de position.

Soyons reconnaissants pour le meilleur système d’académie au monde et pour l’intrépidité de ces adolescents qui ne cessent de se montrer à la hauteur de l’événement à tout moment.

Ferran Jutgla, qui a joué sur le côté gauche pour la première fois dans la première équipe, continue de montrer sa valeur avec un travail acharné et un mouvement hors du ballon.

Ilias n’a pas été spectaculaire, mais il s’est impliqué dès le premier coup de sifflet, s’assurant de trouver un moyen de contribuer.

Enfin, pour commencer cette nouvelle année, je continue d’être reconnaissant que Xavi soit le manager.

Il serait impossible de traverser toute cette adversité sans un leader positif qui refuse de trouver des excuses à ces joueurs.

Photo de Quality Sport Images/.

L’homme suivant.

Un jeu à la fois.

La mission est toujours claire, et c’est de gagner quoi qu’il arrive.

Barcelone est maintenant à la cinquième place avec une opportunité de prendre de l’élan contre les équipes du bas du tableau en janvier.

Il est temps de commencer les choses du bon pied et de rester sur le thème d’avoir une mentalité de gagnant.

Quoi qu’il en coûte. Toutes les mains sur le pont.

Alors que les leaders de la ligue vacillent, il n’y a pas de meilleur moment que maintenant pour commencer à grimper au classement.

Espérons que 2022 soit l’année de l’émergence d’un nouveau Barcelone.