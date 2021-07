Barcelone va renégocier la prolongation de contrat avec la star de 18 ans .

in

Barcelone serait impatient de rouvrir les pourparlers contractuels avec le milieu de terrain Ilaix Moriba.

Le jeune a été exclu de l’équipe de pré-saison des Blaugrana en raison de sa réticence à signer un nouveau contrat avec le club.

Selon Barcablagranes, Barcelone a été déconcerté par les exigences du joueur et a eu du mal à gérer ses représentants. Les géants catalans hésitent toutefois à lâcher l’adolescent cet été et sont impatients de prolonger son contrat avec le club.

Ilaix Moriba a passé neuf ans avec la célèbre académie La Masia avant d’être promu à Barcelone B en 2019. Il a fait huit apparitions dans la division Segunda B lors de sa première saison avec l’équipe.

Le milieu de terrain a fait 11 apparitions pour l’équipe au cours de la première moitié de la saison dernière avant d’être promu dans l’équipe senior par Ronald Koeman.

Le joueur de 18 ans est rapidement devenu un membre clé de la première équipe de Barcelone et a fait 18 apparitions dans toutes les compétitions du club la saison dernière, marquant un but. Ses performances pour les géants espagnols ont attiré l’attention d’un certain nombre de grands clubs européens.

Le président de Barcelone, Joan Laporta, a récemment révélé que le club avait transféré la majorité de ses joueurs cet été en raison de leur situation financière lamentable. Ronald Koeman est cependant désespéré de garder des jeunes comme Ilaix Moriba, Pedri et Ansu Fati car il pense qu’ils sont l’avenir du club.

Moriba a jusqu’à présent suscité l’intérêt de Manchester United. Les Red Devils testeront la détermination de Barcelone en soumettant une offre de 20 millions de livres sterling pour le joueur dans les semaines à venir.

La situation contractuelle de l’Espagnol et sa rétrogradation à Barcelone B cet été ont augmenté la possibilité de sa sortie du Camp Nou.

Lisez aussi: Résumé des transferts de Fabrizio Romano: Manchester United demande 2 transferts supplémentaires, les plans de Barcelone pour Lionel Messi et plus

Ilaix Moriba devrait rester à Barcelone cet été

Ilaix Moriba a passé neuf ans avec la célèbre académie La Masia de Barcelone

Bien qu’il n’ait que 18 ans, Ilaix Moriba est déjà devenu un membre clé de l’équipe senior de Barcelone.

L’adolescent a eu plusieurs occasions de prouver sa valeur et de montrer ses qualités la saison dernière.

🔵🔴 Barcelone a une génération intéressante de joueurs dans ses livres : Alejandro Baldé (17)

Ilaix Moriba (18)

Yusuf Demir (18)

Ansu Fati (18)

Pedro (18) 👶 C’est comme s’ils faisaient le plein de Wonderkids. pic.twitter.com/2TKkTstGBT – Soccer Manager Games (@SoccerManager) 10 juillet 2021

Par conséquent, Moriba préférerait probablement rester à Barcelone et devenir un titulaire régulier plutôt que de repartir à zéro dans un nouveau club. Déménager dans un nouveau club signifierait qu’il devra à nouveau prouver qu’il est prêt à jouer au plus haut niveau.

Edité par Rachel Syiemlieh

Connectez-vous pour répondre