Barcelone va se décharger de Neto et se tourner vers la jeunesse?

Neto devrait quitter Barcelone cet été à la recherche d’un football régulier après deux saisons avec les géants catalans.

L’entraîneur Ronald Koeman a confirmé en janvier que le Brésilien avait demandé à partir mais avait vu sa demande rejetée «parce qu’il est un gardien de but important».

Neto n’a joué qu’une seule fois jusqu’à présent en 2021, lors de la victoire de la Copa del Rey contre Rayo Vallecano, et veut partir pour devenir un partant ailleurs, selon Catalunya Radio.

S’il part, Barcelone ne cherchera pas de remplaçant mais cherchera plutôt à promouvoir Inaki Pena ou Arnau Tenas.

Les deux jeunes gardiens de but sont très bien cotés et cherchent maintenant à avoir la chance de faire partie de la première équipe la saison prochaine et de remplacer Marc-Andre ter Stegen.

Le Barça ne veut pas non plus investir dans un nouveau gardien de but car «tous les efforts financiers» iront vers essayer d’apporter un nouveau n ° 9 avec Erling Haaland le choix préféré