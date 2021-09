Barcelone va « surveiller » l’as de Leicester alors que des nouvelles d’intérêt émergent

in

Un rapport en Espagne affirme que Barcelone recherchera activement le milieu de terrain de Leicester City Youri Tielemans cette saison en vue d’un swoop l’été prochain.

Le joueur de 24 ans est avec les Foxes depuis janvier 2019, faisant 92 apparitions en Premier League. L’international belge a connu 113 sorties toutes compétitions confondues, marquant 18 buts. Son but le plus notable est survenu lors de la victoire finale de la FA Cup la saison dernière.

L’effort tonitruant de l’ancien monégasque à la 63e minute a valu aux East Midlanders une victoire 1-0 sur Chelsea. Sans surprise, il a été lié à un certain nombre de grands clubs, dont Manchester United, Liverpool et le Real Madrid.

Mais, parmi les clubs mentionnés, c’est le Barça qui semble avoir montré le plus d’intérêt. C’est selon le média espagnol Mundo Deportivo, qui affirme qu’une source barcelonaise de “haut niveau” a révélé ses plans.

Le site Web suggère que les Catalans sont à la recherche d’un intrigant box-to-box et Tielemans est l’homme qu’ils veulent. Le gourou des transferts Fabrizio Romano a récemment rapporté que Ronald Koeman est un grand fan et aimerait le Belge à bord.

Ils espéraient signer l’ancienne star de Liverpool Gini Wijnaldum, mais l’international néerlandais a opté pour le Paris Saint-Germain. D’autres clubs rejoindront sans doute la course s’il apparaît que l’ex-as d’Anderlecht est ouvert à un changement de club.

Beaucoup dépendra de Leicester et de la façon dont ils voient l’avenir de Tielemans.

Il ne fait aucun doute que Tielemans est un acteur clé pour Brendan Rodgers. Il a deux ans de contrat à courir et Leicester devra régler cette situation le plus tôt possible.

Le groupe King Power ne voudra pas qu’il entre dans les 12 derniers mois de son contrat. Ils courraient alors le risque de le perdre pour un prix inférieur à la valeur marchande.

Des pourparlers auraient été prévus au cours de l’été mais il n’y a pas eu de mot sur la façon dont ils ont progressé. Cependant, un rapport au cours de la saison morte a suggéré que Leicester envisage un nouvel accord avec une énorme clause de libération incluse.

Le magasin belge Walfoot a déjà affirmé qu’une clause de libération de 80 millions de livres sterling serait insérée. Cela inciterait même les clubs les plus riches à réfléchir à deux fois avant de poursuivre le joueur.

Tielemans a été occupé au début de 2021-2022, jouant chaque minute des quatre matchs de haut niveau des Foxes. Il a marqué une fois, après avoir inscrit six buts en championnat la saison dernière.

L’équipe de Rodgers occupe la neuvième place du classement, avec six points à son actif. Ils ont été battus 1-0 par Manchester City samedi, mais ont livré une lutte acharnée contre les champions.

