Barcelone vendra la cible de Manchester United Ousmane Dembele « aussi vite que possible » avec la rumeur d’un accord d’échange avec Anthony Martial

Barcelone vendra Ousmane Dembele « le plus rapidement possible » si l’ailier rejette une offre de contrat finale du club catalan ce mois-ci.

L’international français est arrivé au Camp Nou en 2017 immédiatement après la vente de Neymar au Paris Saint-Germain, mais n’a pas réussi à remplacer suffisamment le Brésilien.

.

Le temps de Dembele à Barcelone pourrait bien être écourté de façon imminente

Les blessures et les problèmes de confiance ont gâché Dembele, mais le nouveau manager Xavi reste un fervent partisan du joueur de 24 ans.

Dembele, qui sera joueur autonome à partir du 30 juin, totalise 30 buts et 23 passes décisives lors de ses 126 apparitions et a attiré l’attention de Manchester United.

Des informations faisant état d’un accord d’échange avec Anthony Martial ont été évoquées, l’expert espagnol du football Terry Gibson insistant sur le fait que son temps pourrait bien être écoulé en Catalogne.

« Ils font tout ce qu’ils peuvent pour le garder, mais ils ont clairement indiqué qu’il s’agissait de leur offre finale », a déclaré Gibson à Hawksbee et Jacobs.

.

Martial est arrivé à Old Trafford en 2015 avec de grandes attentes, mais n’a pas non plus réussi à livrer

« S’il ne signe pas dans cette fenêtre, leur nouveau contrat, il peut partir et ils le vendront aussi vite qu’ils le pourront.

« Il a également été question dans les journaux espagnols d’un accord d’échange avec Anthony Martial.

« Au moins, ils essaient d’être actifs, ils essaient de faire face à la situation. Alors que dans le passé, il ne leur restait que des joueurs dont personne ne voulait ou qui ne correspondaient pas au club et que rien ne se passait.

« Donc, au moins, ils essaient d’être actifs maintenant. »

