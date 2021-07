Barcelone vendra-t-il Sergino Dest au Bayern Munich ?

Le Bayern Munich étant à la recherche d’un nouvel arrière droit, l’attention s’est de nouveau tournée vers le jeune américain Sergino Dest, qui a quitté l’Ajax pour Barcelone l’été dernier. Le joueur de 20 ans a été intensément courtisé par les Bavarois lors du dernier mercato de l’été, pour ensuite choisir un avenir dans la capitale catalane aux côtés de Leo Messi et Ronald Koeman.

Depuis lors, le Barça est tombé dans de graves difficultés financières, tandis que le Bayern n’a pas eu de chance de trouver un nouveau RB sur le marché. Selon Sport, le club catalan pourrait être prêt à laisser partir Dest s’il reçoit une offre appropriée. Cependant, le Barça souhaite une vente pure et simple, tandis que le Bayern Munich recherche un prêt.

Cette nouvelle est cependant contredite par certains journalistes espagnols qui couvrent le club :

Aucun doute sur l’avenir de Sergiño Dest. Il a la confiance de Ronald Koeman et il ne veut pas non plus quitter Barcelone cet été.