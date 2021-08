Barcelone visite le nouveau San Mamés

21/08/2021 à 08h00 CEST

Le FC Barcelone de Ronald Koeman affronte la deuxième journée de la Liga en visite à l’Athletic Club à Nuevo San Mamés. L’équipe a montré un excellent niveau lors du premier match après le départ de Leo Messi et a battu la Real Sociedad (4-2) pour renforcer le moral culé, aussi bien dans les vestiaires que dans les tribunes, et affronter la saison avec un bon point de départ.

Les azulgranas, qui ont trouvé en Antoine Griezmann et Memphis Depay leurs deux hommes les plus importants sans l’Argentin, ils ont entamé une phase de reconstruction et la première pierre a été une victoire sensorielle convaincante. Deux griffes du txuri-urdin Dans l’épilogue de la rencontre, ils ont joué dans quelques minutes de tension que Sergi Roberto a résolues avec un but en contre-attaque.

Le grand protagoniste de la journée d’ouverture était sans aucun doute Martin Braithwaite. Le Danois a commencé à l’extrême gauche et a brillé avec deux buts et une passe décisive pour commencer la saison 2021/22 avec une victoire et affronter la scène après Leo Messi de la meilleure façon possible.

Pour continuer dans la bonne dynamique

Barcelone est favori contre l’Athletic Club de Marcelino García Toral. Le dernier affrontement entre les deux clubs remonte à la finale de la Copa del Rey, lorsque l’équipe de Ronald Koeman a fait preuve de beaucoup d’autorité et s’est battue (4-0) pour décrocher le premier et unique titre de la saison. après la débâcle vécue contre le Bayern en Ligue des champions 2019/20.

Lors des cinq derniers matchs en tête-à-tête, l’équipe basque n’a fini par remporter la victoire en prolongation qu’une seule fois., match correspondant à la finale de la Supercoupe d’Espagne. En ce qui concerne les visites au fief de Bilbao, les statistiques sont moins favorables pour les Catalans : une victoire lors des quatre dernières visites.